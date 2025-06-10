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Зеленский ввел санкции против "Артека" - РИА Новости, 10.06.2025
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17:30 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/zelenskij-2022072817.html
Зеленский ввел санкции против "Артека"
Зеленский ввел санкции против "Артека" - РИА Новости, 10.06.2025
Зеленский ввел санкции против "Артека"
Владимир Зеленский ввел в действие санкции против девяти юридических лиц РФ, в том числе в отношении детского центра "Артек", "Движения первых" и центра... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:30:00+03:00
2025-06-10T17:30:00+03:00
общество
россия
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украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в действие санкции против девяти юридических лиц РФ, в том числе в отношении детского центра "Артек", "Движения первых" и центра гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет", указ о введении санкций опубликован на сайте офиса Зеленского во вторник. Помимо "Артека и центра "Рассвет", в список внесены Мелитопольский государственный университет, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя", общество "Знание" и всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун". Также на сайте Зеленского опубликован список из 46 физических лиц, среди которых один гражданин Белоруссии, 26 граждан РФ и 19 человек с украинским и российским гражданством, в отношении которых применяются санкции. Санкции введены сроком на 50 лет. Они традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также бессрочное лишение всех украинских госнаград.
https://ria.ru/20250525/zelenskij-2018996917.html
https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016117027.html
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общество, россия, белоруссия, украина, владимир зеленский, артек
Общество, Россия, Белоруссия, Украина, Владимир Зеленский, Артек
Зеленский ввел санкции против "Артека"

Зеленский ввел санкции против "Артека" и еще 8 юридических лиц РФ

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДети в Международном детском центре "Артек" в Крыму
Дети в Международном детском центре Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
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Дети в Международном детском центре "Артек" в Крыму . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в действие санкции против девяти юридических лиц РФ, в том числе в отношении детского центра "Артек", "Движения первых" и центра гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет", указ о введении санкций опубликован на сайте офиса Зеленского во вторник.
Помимо "Артека и центра "Рассвет", в список внесены Мелитопольский государственный университет, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя", общество "Знание" и всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Зеленский ввел санкции против десяти физических лиц
25 мая, 18:26
Также на сайте Зеленского опубликован список из 46 физических лиц, среди которых один гражданин Белоруссии, 26 граждан РФ и 19 человек с украинским и российским гражданством, в отношении которых применяются санкции.
Санкции введены сроком на 50 лет. Они традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также бессрочное лишение всех украинских госнаград.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Зеленский ввел санкции против юрлиц, зарегистрированных в России
9 мая, 20:49
 
ОбществоРоссияБелоруссияУкраинаВладимир ЗеленскийАртек
 
 
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