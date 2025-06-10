Зеленский ввел санкции против "Артека"
Зеленский ввел санкции против "Артека" и еще 8 юридических лиц РФ
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДети в Международном детском центре "Артек" в Крыму
Дети в Международном детском центре "Артек" в Крыму . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в действие санкции против девяти юридических лиц РФ, в том числе в отношении детского центра "Артек", "Движения первых" и центра гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет", указ о введении санкций опубликован на сайте офиса Зеленского во вторник.
Помимо "Артека и центра "Рассвет", в список внесены Мелитопольский государственный университет, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя", общество "Знание" и всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун".
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Также на сайте Зеленского опубликован список из 46 физических лиц, среди которых один гражданин Белоруссии, 26 граждан РФ и 19 человек с украинским и российским гражданством, в отношении которых применяются санкции.
Санкции введены сроком на 50 лет. Они традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также бессрочное лишение всех украинских госнаград.