https://ria.ru/20250610/zelenskij-2022072817.html

Зеленский ввел санкции против "Артека"

Зеленский ввел санкции против "Артека" - РИА Новости, 10.06.2025

Зеленский ввел санкции против "Артека"

Владимир Зеленский ввел в действие санкции против девяти юридических лиц РФ, в том числе в отношении детского центра "Артек", "Движения первых" и центра... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:30:00+03:00

2025-06-10T17:30:00+03:00

2025-06-10T17:30:00+03:00

общество

россия

белоруссия

украина

владимир зеленский

артек

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955626451_0:50:3166:1831_1920x0_80_0_0_435bfa6651676952351ba2cd916f9a4a.jpg

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в действие санкции против девяти юридических лиц РФ, в том числе в отношении детского центра "Артек", "Движения первых" и центра гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет", указ о введении санкций опубликован на сайте офиса Зеленского во вторник. Помимо "Артека и центра "Рассвет", в список внесены Мелитопольский государственный университет, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя", общество "Знание" и всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун". Также на сайте Зеленского опубликован список из 46 физических лиц, среди которых один гражданин Белоруссии, 26 граждан РФ и 19 человек с украинским и российским гражданством, в отношении которых применяются санкции. Санкции введены сроком на 50 лет. Они традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также бессрочное лишение всех украинских госнаград.

https://ria.ru/20250525/zelenskij-2018996917.html

https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016117027.html

россия

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, белоруссия, украина, владимир зеленский, артек