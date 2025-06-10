https://ria.ru/20250610/zapad-2021958359.html

Запад использует психологические подразделения ВСУ, заявил глава ФСБ

Запад использует психологические подразделения ВСУ, заявил глава ФСБ - РИА Новости, 10.06.2025

Запад использует психологические подразделения ВСУ, заявил глава ФСБ

Запад для разобщения стран СНГ активно использует подразделения психологических операций ВСУ, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:57:00+03:00

2025-06-10T10:57:00+03:00

2025-06-10T10:57:00+03:00

россия

александр бортников

снг

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Запад для разобщения стран СНГ активно использует подразделения психологических операций ВСУ, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ Александр Бортников. "Для продвижения выгодных им пропагандистских материалов, разжигания межнациональных и межрегиональных конфликтов западниками активно задействуются подразделения психологических операций Вооруженных сил Украины. Тем самым формируются условия и среда для разобщения братских народов, насаждения экстремистских и террористических идей в странах Содружества", - говорится в обращении Бортникова к участникам совещания антитеррористических структур стран СНГ.

https://ria.ru/20250610/prestupleniya-2021954454.html

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2025

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россия, александр бортников, снг, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире