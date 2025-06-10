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Захарова пообещала поддержку главе офиса "Россия сегодня" в ФРГ - РИА Новости, 10.06.2025
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20:30 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/zakharova-2022119679.html
Захарова пообещала поддержку главе офиса "Россия сегодня" в ФРГ
Захарова пообещала поддержку главе офиса "Россия сегодня" в ФРГ - РИА Новости, 10.06.2025
Захарова пообещала поддержку главе офиса "Россия сегодня" в ФРГ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после изъятия паспортов у членов семьи главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T20:30:00+03:00
2025-06-10T20:30:00+03:00
в мире
германия
россия
берлин (город)
мария захарова
дмитрий киселев
миа "россия сегодня"
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после изъятия паспортов у членов семьи главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова заявила РИА Новости, что Москва окажет поддержку и примет все меры для защиты российских журналистов. Ранее во вторник Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого в минувшую пятницу не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с Россией и соответствующим образом готовит общественное мнение. "Мы примем все меры для защиты российских журналистов. Им будет оказана поддержка непосредственно на месте. Этим занимаются сейчас российские дипломаты в Берлине", - сказала Захарова.Власти ФРГ ранее не продлили Феоктистову вид на жительство и потребовали покинуть Германию, об этом говорилось в документе земельного миграционного ведомства, которое поступило в распоряжение РИА Новости. В документе уточнялось, что он должен покинуть страну до 19 августа, в противном случае выезд будет осуществлен в принудительном порядке.
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Наталья Макарова
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в мире, германия, россия, берлин (город), мария захарова, дмитрий киселев, миа "россия сегодня", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Мария Захарова, Дмитрий Киселев, МИА "Россия сегодня", Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова пообещала поддержку главе офиса "Россия сегодня" в ФРГ

Захарова пообещала поддержку главе офиса "Россия сегодня" в Берлине Феоктистову

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после изъятия паспортов у членов семьи главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова заявила РИА Новости, что Москва окажет поддержку и примет все меры для защиты российских журналистов.
Ранее во вторник Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого в минувшую пятницу не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с Россией и соответствующим образом готовит общественное мнение.
«
"Мы примем все меры для защиты российских журналистов. Им будет оказана поддержка непосредственно на месте. Этим занимаются сейчас российские дипломаты в Берлине", - сказала Захарова.
Власти ФРГ ранее не продлили Феоктистову вид на жительство и потребовали покинуть Германию, об этом говорилось в документе земельного миграционного ведомства, которое поступило в распоряжение РИА Новости. В документе уточнялось, что он должен покинуть страну до 19 августа, в противном случае выезд будет осуществлен в принудительном порядке.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Киселев осудил нападки ФРГ на семью главы офиса "России сегодня" в Берлине
Вчера, 17:53
 
В миреГерманияРоссияБерлин (город)Мария ЗахароваДмитрий КиселевМИА "Россия сегодня"Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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