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Захарова высказалась о нападках на семью главы офиса "России сегодня" в ФРГ - РИА Новости, 10.06.2025
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20:08 10.06.2025 (обновлено: 20:39 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/zakharova-2022117478.html
Захарова высказалась о нападках на семью главы офиса "России сегодня" в ФРГ
Захарова высказалась о нападках на семью главы офиса "России сегодня" в ФРГ - РИА Новости, 10.06.2025
Захарова высказалась о нападках на семью главы офиса "России сегодня" в ФРГ
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова осудила изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери главы представительства медиагруппы "Россия РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T20:08:00+03:00
2025-06-10T20:39:00+03:00
в мире
германия
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мария захарова
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова осудила изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова. Основные заявления:&quot;Действия германской стороны похожи на акции полицаев времен Третьего рейха. Точно так же расправлялись с представителями общественности, точно так же расправлялись с неугодными журналистами, с редакциями. Система немецкой пропаганды играет полностью в игру, которая предложена официальным Берлином, по изничтожению альтернативной точки зрения&quot;.Полиция пришла в берлинскую квартиру семьи Феоктистова. У его супруги и семилетней дочери забрали паспорта.Власти ФРГ не продлили Феоктистову вид на жительство и потребовали покинуть Германию. Ему предписали выехать до 19 августа, иначе последует депортация. Однако в минувшую пятницу журналиста уже не пустили в страну. Он прилетел из Москвы, чтобы помочь семье с переездом.По мнению немецких властей:
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в мире, германия, берлин (город), мария захарова, россия, москва
В мире, Германия, Берлин (город), Мария Захарова, Россия, Москва
Захарова высказалась о нападках на семью главы офиса "России сегодня" в ФРГ

Захарова осудила изъятие паспортов у семьи главы офиса "России сегодня" в ФРГ

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова осудила изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова.
Основные заявления:
  • эти действия похожи на акции полицаев;
  • они носят репрессивный характер;
  • немецкая пропаганда изничтожает альтернативные мнения;
  • Россия примет все меры для защиты журналистов;
  • семье окажут поддержку;
  • Москва введет ответные меры в отношении немецких журналистов.
«

"Действия германской стороны похожи на акции полицаев времен Третьего рейха. Точно так же расправлялись с представителями общественности, точно так же расправлялись с неугодными журналистами, с редакциями. Система немецкой пропаганды играет полностью в игру, которая предложена официальным Берлином, по изничтожению альтернативной точки зрения".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Мария Захарова
официальный представитель МИД
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Киселев осудил нападки ФРГ на семью главы офиса "России сегодня" в Берлине
Вчера, 17:53
Полиция пришла в берлинскую квартиру семьи Феоктистова. У его супруги и семилетней дочери забрали паспорта.
Власти ФРГ не продлили Феоктистову вид на жительство и потребовали покинуть Германию. Ему предписали выехать до 19 августа, иначе последует депортация. Однако в минувшую пятницу журналиста уже не пустили в страну. Он прилетел из Москвы, чтобы помочь семье с переездом.
По мнению немецких властей:
  • продление ВНЖ сотруднику медиагруппы, поддерживающему политику Москвы на Украине, "навредило бы политическим интересам Германии";
  • еще один аргумент — "Россия сегодня" находится под санкциями ЕС с 25 февраля 2023 года, но журналист продолжает работать в медиагруппе.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Косачев осудил нападки на семью главы офиса "России сегодня" в Германии
Вчера, 20:02
 
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