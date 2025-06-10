Захарова высказалась о нападках на семью главы офиса "России сегодня" в ФРГ
Захарова осудила изъятие паспортов у семьи главы офиса "России сегодня" в ФРГ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова осудила изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова.
Основные заявления:
- эти действия похожи на акции полицаев;
- они носят репрессивный характер;
- немецкая пропаганда изничтожает альтернативные мнения;
- Россия примет все меры для защиты журналистов;
- семье окажут поддержку;
- Москва введет ответные меры в отношении немецких журналистов.
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"Действия германской стороны похожи на акции полицаев времен Третьего рейха. Точно так же расправлялись с представителями общественности, точно так же расправлялись с неугодными журналистами, с редакциями. Система немецкой пропаганды играет полностью в игру, которая предложена официальным Берлином, по изничтожению альтернативной точки зрения".
Полиция пришла в берлинскую квартиру семьи Феоктистова. У его супруги и семилетней дочери забрали паспорта.
Власти ФРГ не продлили Феоктистову вид на жительство и потребовали покинуть Германию. Ему предписали выехать до 19 августа, иначе последует депортация. Однако в минувшую пятницу журналиста уже не пустили в страну. Он прилетел из Москвы, чтобы помочь семье с переездом.
По мнению немецких властей: