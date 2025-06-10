https://ria.ru/20250610/zakharova-2022117478.html

Захарова высказалась о нападках на семью главы офиса "России сегодня" в ФРГ

Захарова высказалась о нападках на семью главы офиса "России сегодня" в ФРГ - РИА Новости, 10.06.2025

Захарова высказалась о нападках на семью главы офиса "России сегодня" в ФРГ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова осудила изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери главы представительства медиагруппы "Россия РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T20:08:00+03:00

2025-06-10T20:08:00+03:00

2025-06-10T20:39:00+03:00

в мире

германия

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мария захарова

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова осудила изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова. Основные заявления:"Действия германской стороны похожи на акции полицаев времен Третьего рейха. Точно так же расправлялись с представителями общественности, точно так же расправлялись с неугодными журналистами, с редакциями. Система немецкой пропаганды играет полностью в игру, которая предложена официальным Берлином, по изничтожению альтернативной точки зрения".Полиция пришла в берлинскую квартиру семьи Феоктистова. У его супруги и семилетней дочери забрали паспорта.Власти ФРГ не продлили Феоктистову вид на жительство и потребовали покинуть Германию. Ему предписали выехать до 19 августа, иначе последует депортация. Однако в минувшую пятницу журналиста уже не пустили в страну. Он прилетел из Москвы, чтобы помочь семье с переездом.По мнению немецких властей:

https://ria.ru/20250610/kiselev-2022083486.html

https://ria.ru/20250610/kosachev-2022117025.html

германия

берлин (город)

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, берлин (город), мария захарова, россия, москва