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Захарова прокомментировала слова посла Израиля о поставках Киеву Patriot - РИА Новости, 10.06.2025
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21:03 10.06.2025 (обновлено: 21:04 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/zaharova-2022124943.html
Захарова прокомментировала слова посла Израиля о поставках Киеву Patriot
Захарова прокомментировала слова посла Израиля о поставках Киеву Patriot - РИА Новости, 10.06.2025
Захарова прокомментировала слова посла Израиля о поставках Киеву Patriot
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала странным то, что посол Израиля на Украине Михаил Бродский регулярно говорит о поставках Киеву ракетных... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T21:03:00+03:00
2025-06-10T21:04:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала странным то, что посол Израиля на Украине Михаил Бродский регулярно говорит о поставках Киеву ракетных комплексов Patriot. "Странно то, что он повторяет эти заявления регулярно. Это ведь не "оценочные суждения", не "личная точка зрения". Это выдаваемые за факты сентенции официального лица", - написала она в своем Telegram-канале. Во вторник МИД Израиля в комментарии для РИА Новости опроверг слова Бродского о поставках устаревших израильских ракетных комплексов Patriot на Украину. Ранее Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко, трансляция которого опубликована в YouTube-канале, заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Дипломат посетовал, что этой теме уделялось мало внимания в прессе и отверг утверждения о том, что Израиль не помог Украине в военном плане. Бродский в августе 2024 года заявлял, что в Израиле были разговоры о списании устаревших ПВО Patriot и передаче их Украине, однако на тот момент окончательного решения принято не было. Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Власти в Киеве неоднократно просили Израиль предоставить средства противоракетной и противовоздушной обороны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, израиль, россия, мария захарова, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Израиль, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, НАТО
Захарова прокомментировала слова посла Израиля о поставках Киеву Patriot

Захарова: странно, что посол Израиля на Украине регулярно говорит о Patriot

© РИА Новости / Евгения НовоженинаОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала странным то, что посол Израиля на Украине Михаил Бродский регулярно говорит о поставках Киеву ракетных комплексов Patriot.
"Странно то, что он повторяет эти заявления регулярно. Это ведь не "оценочные суждения", не "личная точка зрения". Это выдаваемые за факты сентенции официального лица", - написала она в своем Telegram-канале.
Во вторник МИД Израиля в комментарии для РИА Новости опроверг слова Бродского о поставках устаревших израильских ракетных комплексов Patriot на Украину.
Ранее Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко, трансляция которого опубликована в YouTube-канале, заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Дипломат посетовал, что этой теме уделялось мало внимания в прессе и отверг утверждения о том, что Израиль не помог Украине в военном плане.
Бродский в августе 2024 года заявлял, что в Израиле были разговоры о списании устаревших ПВО Patriot и передаче их Украине, однако на тот момент окончательного решения принято не было.
Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Власти в Киеве неоднократно просили Израиль предоставить средства противоракетной и противовоздушной обороны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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