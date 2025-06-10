https://ria.ru/20250610/zaharova-2022017099.html

Захарова передаст подарок отцу Маска

Захарова передаст подарок отцу Маска - РИА Новости, 10.06.2025

Захарова передаст подарок отцу Маска

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у нее есть подарок от "выдающихся художников", который она передаст отцу американского миллиардера... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:41:00+03:00

2025-06-10T14:41:00+03:00

2025-06-10T14:46:00+03:00

россия

мария захарова

илон маск

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у нее есть подарок от "выдающихся художников", который она передаст отцу американского миллиардера Илона Маска и бизнесмену Эрролу Маску, но не уточнила РИА Новости, кому конкретно подарок предназначается. "Есть у меня для упомянутого человека один небольшой подарок. Просили меня передать. Узнали наши выдающиеся художники о том, что он здесь и просили передать, поэтому сейчас пойду выполнять эту миссию", - сказала Захарова журналистам на полях "Форума будущего 2050", отвечая на вопрос об Эрроле Маске, находящемся на этом же форуме, и его сыне. Позже дипломат, отвечая на вопрос РИА Новости о том, для кого из двух упомянутых людей предназначается подарок, с улыбкой предложила гадать.

https://ria.ru/20250608/tramp-2021588786.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мария захарова, илон маск