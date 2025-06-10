https://ria.ru/20250610/zaharova-2022017099.html
Захарова передаст подарок отцу Маска
Захарова передаст подарок отцу Маска - РИА Новости, 10.06.2025
Захарова передаст подарок отцу Маска
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у нее есть подарок от "выдающихся художников", который она передаст отцу американского миллиардера... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:41:00+03:00
2025-06-10T14:41:00+03:00
2025-06-10T14:46:00+03:00
россия
мария захарова
илон маск
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у нее есть подарок от "выдающихся художников", который она передаст отцу американского миллиардера Илона Маска и бизнесмену Эрролу Маску, но не уточнила РИА Новости, кому конкретно подарок предназначается. "Есть у меня для упомянутого человека один небольшой подарок. Просили меня передать. Узнали наши выдающиеся художники о том, что он здесь и просили передать, поэтому сейчас пойду выполнять эту миссию", - сказала Захарова журналистам на полях "Форума будущего 2050", отвечая на вопрос об Эрроле Маске, находящемся на этом же форуме, и его сыне. Позже дипломат, отвечая на вопрос РИА Новости о том, для кого из двух упомянутых людей предназначается подарок, с улыбкой предложила гадать.
https://ria.ru/20250608/tramp-2021588786.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, илон маск
Россия, Мария Захарова, Илон Маск
Захарова передаст подарок отцу Маска
Захарова заявила, что передаст отцу Илона Маска подарок от выдающихся художников