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Захарова передаст подарок отцу Маска - РИА Новости, 10.06.2025
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14:41 10.06.2025 (обновлено: 14:46 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/zaharova-2022017099.html
Захарова передаст подарок отцу Маска
Захарова передаст подарок отцу Маска - РИА Новости, 10.06.2025
Захарова передаст подарок отцу Маска
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у нее есть подарок от "выдающихся художников", который она передаст отцу американского миллиардера... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:41:00+03:00
2025-06-10T14:46:00+03:00
россия
мария захарова
илон маск
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у нее есть подарок от "выдающихся художников", который она передаст отцу американского миллиардера Илона Маска и бизнесмену Эрролу Маску, но не уточнила РИА Новости, кому конкретно подарок предназначается. "Есть у меня для упомянутого человека один небольшой подарок. Просили меня передать. Узнали наши выдающиеся художники о том, что он здесь и просили передать, поэтому сейчас пойду выполнять эту миссию", - сказала Захарова журналистам на полях "Форума будущего 2050", отвечая на вопрос об Эрроле Маске, находящемся на этом же форуме, и его сыне. Позже дипломат, отвечая на вопрос РИА Новости о том, для кого из двух упомянутых людей предназначается подарок, с улыбкой предложила гадать.
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россия, мария захарова, илон маск
Россия, Мария Захарова, Илон Маск
Захарова передаст подарок отцу Маска

Захарова заявила, что передаст отцу Илона Маска подарок от выдающихся художников

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у нее есть подарок от "выдающихся художников", который она передаст отцу американского миллиардера Илона Маска и бизнесмену Эрролу Маску, но не уточнила РИА Новости, кому конкретно подарок предназначается.
«
"Есть у меня для упомянутого человека один небольшой подарок. Просили меня передать. Узнали наши выдающиеся художники о том, что он здесь и просили передать, поэтому сейчас пойду выполнять эту миссию", - сказала Захарова журналистам на полях "Форума будущего 2050", отвечая на вопрос об Эрроле Маске, находящемся на этом же форуме, и его сыне.
Позже дипломат, отвечая на вопрос РИА Новости о том, для кого из двух упомянутых людей предназначается подарок, с улыбкой предложила гадать.
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