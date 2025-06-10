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Захарова назвала отказ Киева забрать тела погибших солдат расчеловечиванием
Захарова назвала отказ Киева забрать тела погибших солдат расчеловечиванием - РИА Новости, 10.06.2025
Захарова назвала отказ Киева забрать тела погибших солдат расчеловечиванием
Отказ киевских властей забрать тела погибших солдат ВСУ говорит о том, что этим людям "руки нельзя подавать", заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:24:00+03:00
2025-06-10T14:24:00+03:00
2025-06-10T14:24:00+03:00
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мария захарова
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отказ киевских властей забрать тела погибших солдат ВСУ говорит о том, что этим людям "руки нельзя подавать", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Киевский режим не забирает тела своих собственных воинов… это просто расчеловечивание… С ними будет вестись диалог? С ними будут сидеть за одним столом? Если люди не забирают тела войнов… О чем это говорит? О том, что этим людям руки нельзя подавать", - сказала Захарова на "Форуме будущего 2050". Захарова отметила, что во вторник были опубликованы несколько страниц с именами тех, чьи тела российская сторона просит украинскую забрать.
https://ria.ru/20250610/zakharova-2022005921.html
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россия, мария захарова, вооруженные силы украины, киев
Россия, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Киев
Захарова назвала отказ Киева забрать тела погибших солдат расчеловечиванием
Захарова: отказ Киева забрать тела погибших военных говорит о расчеловечивании