https://ria.ru/20250610/zaharova-2022011759.html

Захарова назвала отказ Киева забрать тела погибших солдат расчеловечиванием

Захарова назвала отказ Киева забрать тела погибших солдат расчеловечиванием - РИА Новости, 10.06.2025

Захарова назвала отказ Киева забрать тела погибших солдат расчеловечиванием

Отказ киевских властей забрать тела погибших солдат ВСУ говорит о том, что этим людям "руки нельзя подавать", заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:24:00+03:00

2025-06-10T14:24:00+03:00

2025-06-10T14:24:00+03:00

россия

мария захарова

вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отказ киевских властей забрать тела погибших солдат ВСУ говорит о том, что этим людям "руки нельзя подавать", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Киевский режим не забирает тела своих собственных воинов… это просто расчеловечивание… С ними будет вестись диалог? С ними будут сидеть за одним столом? Если люди не забирают тела войнов… О чем это говорит? О том, что этим людям руки нельзя подавать", - сказала Захарова на "Форуме будущего 2050". Захарова отметила, что во вторник были опубликованы несколько страниц с именами тех, чьи тела российская сторона просит украинскую забрать.

https://ria.ru/20250610/zakharova-2022005921.html

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россия, мария захарова, вооруженные силы украины, киев