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Губернатор Забайкалья отправил в отставку правительство - РИА Новости, 10.06.2025
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14:19 10.06.2025 (обновлено: 14:30 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/zabaykale-2022010028.html
Губернатор Забайкалья отправил в отставку правительство
Губернатор Забайкалья отправил в отставку правительство - РИА Новости, 10.06.2025
Губернатор Забайкалья отправил в отставку правительство
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в Telegram-канале после критики генпрокурора РФ из-за выплат семьям погибших бойцов СВО заявил, что отправляет в РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:19:00+03:00
2025-06-10T14:30:00+03:00
политика
забайкальский край
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в Telegram-канале после критики генпрокурора РФ из-за выплат семьям погибших бойцов СВО заявил, что отправляет в отставку правительство региона, а каждый член камбина понесет персональную ответственность.Он сообщил, что по итогам визита генпрокурора РФ провели внеочередное заседание правительства Забайкалья с участием прокурора края Александра Яновского."Принял следующие решения: отставка правительства. В ближайшее время каждый член правительства края должен представить результаты своей работы, оперативно решить проблемы граждан, которые поступили генпрокурору. За факты попустительского отношения при исполнении своих обязанностей каждый понесет персональную ответственность", - написал Осипов.Генпрокурор РФ Краснов на прошлой неделе назвал бездушием отмену региональных выплат для семей погибших участников спецоперации после обращения на личный приём граждан в Чите вдовы участника СВО. Она не получила региональную выплату, действие которой было приостановлено в 2025 году. Краснов поручил прокурору Забайкальского края оперативно разобраться с вопросом восстановления этой ранее отмененной единовременной выплаты. А бизнесмены в Чите пожаловались на отсутствие дорог, электричества и интернета в крае. На встрече генпрокурор обсуждал с предпринимателями проблемы вмешательства в хозяйственную деятельность, неисполнения региональным оператором обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов, нарушений при таможенном контроле и других нарушений прав бизнесменов.
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011791031.html
https://ria.ru/20250606/krasnov-2021225287.html
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политика, забайкальский край
Политика, Забайкальский край
Губернатор Забайкалья отправил в отставку правительство

Осипов отправил в отставку правительство Забайкалья после критики генпрокурора

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в Telegram-канале после критики генпрокурора РФ из-за выплат семьям погибших бойцов СВО заявил, что отправляет в отставку правительство региона, а каждый член камбина понесет персональную ответственность.
Он сообщил, что по итогам визита генпрокурора РФ провели внеочередное заседание правительства Забайкалья с участием прокурора края Александра Яновского.
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"Принял следующие решения: отставка правительства. В ближайшее время каждый член правительства края должен представить результаты своей работы, оперативно решить проблемы граждан, которые поступили генпрокурору. За факты попустительского отношения при исполнении своих обязанностей каждый понесет персональную ответственность", - написал Осипов.
Генпрокурор РФ Краснов на прошлой неделе назвал бездушием отмену региональных выплат для семей погибших участников спецоперации после обращения на личный приём граждан в Чите вдовы участника СВО. Она не получила региональную выплату, действие которой было приостановлено в 2025 году. Краснов поручил прокурору Забайкальского края оперативно разобраться с вопросом восстановления этой ранее отмененной единовременной выплаты. А бизнесмены в Чите пожаловались на отсутствие дорог, электричества и интернета в крае. На встрече генпрокурор обсуждал с предпринимателями проблемы вмешательства в хозяйственную деятельность, неисполнения региональным оператором обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов, нарушений при таможенном контроле и других нарушений прав бизнесменов.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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