Губернатор Забайкалья отправил в отставку правительство
Осипов отправил в отставку правительство Забайкалья после критики генпрокурора
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в Telegram-канале после критики генпрокурора РФ из-за выплат семьям погибших бойцов СВО заявил, что отправляет в отставку правительство региона, а каждый член камбина понесет персональную ответственность.
Он сообщил, что по итогам визита генпрокурора РФ провели внеочередное заседание правительства Забайкалья с участием прокурора края Александра Яновского.
"Принял следующие решения: отставка правительства. В ближайшее время каждый член правительства края должен представить результаты своей работы, оперативно решить проблемы граждан, которые поступили генпрокурору. За факты попустительского отношения при исполнении своих обязанностей каждый понесет персональную ответственность", - написал Осипов.
Генпрокурор РФ Краснов на прошлой неделе назвал бездушием отмену региональных выплат для семей погибших участников спецоперации после обращения на личный приём граждан в Чите вдовы участника СВО. Она не получила региональную выплату, действие которой было приостановлено в 2025 году. Краснов поручил прокурору Забайкальского края оперативно разобраться с вопросом восстановления этой ранее отмененной единовременной выплаты. А бизнесмены в Чите пожаловались на отсутствие дорог, электричества и интернета в крае. На встрече генпрокурор обсуждал с предпринимателями проблемы вмешательства в хозяйственную деятельность, неисполнения региональным оператором обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов, нарушений при таможенном контроле и других нарушений прав бизнесменов.