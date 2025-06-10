https://ria.ru/20250610/zabaykale-2022010028.html

Губернатор Забайкалья отправил в отставку правительство

Губернатор Забайкалья отправил в отставку правительство - РИА Новости, 10.06.2025

Губернатор Забайкалья отправил в отставку правительство

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в Telegram-канале после критики генпрокурора РФ из-за выплат семьям погибших бойцов СВО заявил, что отправляет в РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:19:00+03:00

2025-06-10T14:19:00+03:00

2025-06-10T14:30:00+03:00

политика

забайкальский край

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в Telegram-канале после критики генпрокурора РФ из-за выплат семьям погибших бойцов СВО заявил, что отправляет в отставку правительство региона, а каждый член камбина понесет персональную ответственность.Он сообщил, что по итогам визита генпрокурора РФ провели внеочередное заседание правительства Забайкалья с участием прокурора края Александра Яновского."Принял следующие решения: отставка правительства. В ближайшее время каждый член правительства края должен представить результаты своей работы, оперативно решить проблемы граждан, которые поступили генпрокурору. За факты попустительского отношения при исполнении своих обязанностей каждый понесет персональную ответственность", - написал Осипов.Генпрокурор РФ Краснов на прошлой неделе назвал бездушием отмену региональных выплат для семей погибших участников спецоперации после обращения на личный приём граждан в Чите вдовы участника СВО. Она не получила региональную выплату, действие которой было приостановлено в 2025 году. Краснов поручил прокурору Забайкальского края оперативно разобраться с вопросом восстановления этой ранее отмененной единовременной выплаты. А бизнесмены в Чите пожаловались на отсутствие дорог, электричества и интернета в крае. На встрече генпрокурор обсуждал с предпринимателями проблемы вмешательства в хозяйственную деятельность, неисполнения региональным оператором обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов, нарушений при таможенном контроле и других нарушений прав бизнесменов.

https://ria.ru/20250417/ukraina-2011791031.html

https://ria.ru/20250606/krasnov-2021225287.html

забайкальский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, забайкальский край