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Израиль ударил по порту Ходейда в Йемене - РИА Новости, 10.06.2025
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08:15 10.06.2025 (обновлено: 08:23 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/yemen-2021929894.html
Израиль ударил по порту Ходейда в Йемене
Израиль ударил по порту Ходейда в Йемене - РИА Новости, 10.06.2025
Израиль ударил по порту Ходейда в Йемене
Израильские ВВС нанесли несколько ударов по порту Ходейда на западе Йемена, сообщил йеменский телеканал Al Masirah со ссылкой на своего корреспондента. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T08:15:00+03:00
2025-06-10T08:23:00+03:00
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ДОХА, 10 июн - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли несколько ударов по порту Ходейда на западе Йемена, сообщил йеменский телеканал Al Masirah со ссылкой на своего корреспондента.По его информации, израильские истребители "нанесли два авиаудара по докам порта Ходейда".В ночь на вторник израильские военные выпустили предупреждение о необходимости держаться подальше от трех портов на побережье Красного моря на западе Йемена, в том числе остерегаться порта Ходейда.
https://ria.ru/20250610/izrail-2021916001.html
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ходейда (город)
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в мире, израиль, ходейда (город), йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Ходейда (город), Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль ударил по порту Ходейда в Йемене

Израиль нанес несколько ударов по порту Ходейда на западе Йемена

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ДОХА, 10 июн - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли несколько ударов по порту Ходейда на западе Йемена, сообщил йеменский телеканал Al Masirah со ссылкой на своего корреспондента.
По его информации, израильские истребители "нанесли два авиаудара по докам порта Ходейда".
В ночь на вторник израильские военные выпустили предупреждение о необходимости держаться подальше от трех портов на побережье Красного моря на западе Йемена, в том числе остерегаться порта Ходейда.
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