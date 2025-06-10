https://ria.ru/20250610/yemen-2021929894.html

Израиль ударил по порту Ходейда в Йемене

Израиль ударил по порту Ходейда в Йемене - РИА Новости, 10.06.2025

Израиль ударил по порту Ходейда в Йемене

Израильские ВВС нанесли несколько ударов по порту Ходейда на западе Йемена, сообщил йеменский телеканал Al Masirah со ссылкой на своего корреспондента. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T08:15:00+03:00

2025-06-10T08:15:00+03:00

2025-06-10T08:23:00+03:00

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ДОХА, 10 июн - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли несколько ударов по порту Ходейда на западе Йемена, сообщил йеменский телеканал Al Masirah со ссылкой на своего корреспондента.По его информации, израильские истребители "нанесли два авиаудара по докам порта Ходейда".В ночь на вторник израильские военные выпустили предупреждение о необходимости держаться подальше от трех портов на побережье Красного моря на западе Йемена, в том числе остерегаться порта Ходейда.

https://ria.ru/20250610/izrail-2021916001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, ходейда (город), йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году