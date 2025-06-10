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СМИ раскрыли новые подробности нападения на прохожих в Амстердаме в марте - РИА Новости, 10.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:56 10.06.2025 (обновлено: 22:01 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/vsu-2022131350.html
СМИ раскрыли новые подробности нападения на прохожих в Амстердаме в марте
СМИ раскрыли новые подробности нападения на прохожих в Амстердаме в марте - РИА Новости, 10.06.2025
СМИ раскрыли новые подробности нападения на прохожих в Амстердаме в марте
Мужчина, который напал на прохожих с ножом в центре Амстердама в конце марта и ранил пятерых человек, оказался военнослужащим украинской армии, дезертировавшим... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T21:56:00+03:00
2025-06-10T22:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
амстердам
украина
нидерланды
илон маск
вооруженные силы украины
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ГААГА, 10 июн - РИА Новости. Мужчина, который напал на прохожих с ножом в центре Амстердама в конце марта и ранил пятерых человек, оказался военнослужащим украинской армии, дезертировавшим в январе этого года, он мечтал оказаться в европейской тюрьме, выяснила телерадиокорпорация NOS. Как сообщает NOS, украинец Роман Д., который нанес ножевые ранения пятерым прохожим в центре Амстердама, состоял в вооруженных силах Украины. Мужчина попросил отпуск в январе, чтобы навестить мать, которая проживает в Чехии, но вместо этого поехал в Нидерланды. Его бывшие сослуживцы рассказали телеканалу, что Роман неоднократно говорил, что хочет оказаться в европейской тюрьме. "Он изучал законы разных стран, чтобы понять, как можно получить пожизненное заключение", - сказал бывший командир Романа. По его словам, давно было заметно, что с психическим состоянием молодого человека что-то не так. Роман заявлял, что хочет убить человека в Норвегии и сесть там в тюрьму, где бы о нем "позаботились до конца жизни". На тот момент военные не восприняли его слова всерьез. Как рассказали бывшие сослуживцы Романа, он получил тяжелую контузию в 2023 году в результате взрыва гранаты и с тех пор страдал сильными головокружениями. В последнее время мужчина увлекся радикальным исламом, криптовалютой и деятельностью Илона Маска. Двадцать седьмого марта мужчина напал с ножом на прохожих недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек были ранены, среди них четверо иностранцев и одна местная жительница. Подозреваемый был задержан, его поймал и обезоружил британский турист, после чего передал его полиции. Нападавшим оказался 30-летний мужчина с Украины. Прокуратура Нидерландов заявила, что нападавший мог иметь террористический умысел.
https://ria.ru/20250529/vsu-2019684321.html
https://ria.ru/20250108/ukraina-1992832027.html
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в мире, амстердам, украина, нидерланды, илон маск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Амстердам, Украина, Нидерланды, Илон Маск, Вооруженные силы Украины
СМИ раскрыли новые подробности нападения на прохожих в Амстердаме в марте

NOS: напавший с ножом в Амстердаме был дезертиром ВСУ и хотел попасть в тюрьму

© Фото : соцсетиНапавший на людей с ножом в центре Амстердама
Напавший на людей с ножом в центре Амстердама - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : соцсети
Напавший на людей с ножом в центре Амстердама
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ГААГА, 10 июн - РИА Новости. Мужчина, который напал на прохожих с ножом в центре Амстердама в конце марта и ранил пятерых человек, оказался военнослужащим украинской армии, дезертировавшим в январе этого года, он мечтал оказаться в европейской тюрьме, выяснила телерадиокорпорация NOS.
Как сообщает NOS, украинец Роман Д., который нанес ножевые ранения пятерым прохожим в центре Амстердама, состоял в вооруженных силах Украины. Мужчина попросил отпуск в январе, чтобы навестить мать, которая проживает в Чехии, но вместо этого поехал в Нидерланды. Его бывшие сослуживцы рассказали телеканалу, что Роман неоднократно говорил, что хочет оказаться в европейской тюрьме.
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"Он изучал законы разных стран, чтобы понять, как можно получить пожизненное заключение", - сказал бывший командир Романа.
По его словам, давно было заметно, что с психическим состоянием молодого человека что-то не так. Роман заявлял, что хочет убить человека в Норвегии и сесть там в тюрьму, где бы о нем "позаботились до конца жизни". На тот момент военные не восприняли его слова всерьез.
Как рассказали бывшие сослуживцы Романа, он получил тяжелую контузию в 2023 году в результате взрыва гранаты и с тех пор страдал сильными головокружениями. В последнее время мужчина увлекся радикальным исламом, криптовалютой и деятельностью Илона Маска.
Двадцать седьмого марта мужчина напал с ножом на прохожих недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек были ранены, среди них четверо иностранцев и одна местная жительница. Подозреваемый был задержан, его поймал и обезоружил британский турист, после чего передал его полиции. Нападавшим оказался 30-летний мужчина с Украины.
Прокуратура Нидерландов заявила, что нападавший мог иметь террористический умысел.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАмстердамУкраинаНидерландыИлон МаскВооруженные силы Украины
 
 
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