https://ria.ru/20250610/vsu-2022131350.html

СМИ раскрыли новые подробности нападения на прохожих в Амстердаме в марте

СМИ раскрыли новые подробности нападения на прохожих в Амстердаме в марте - РИА Новости, 10.06.2025

СМИ раскрыли новые подробности нападения на прохожих в Амстердаме в марте

Мужчина, который напал на прохожих с ножом в центре Амстердама в конце марта и ранил пятерых человек, оказался военнослужащим украинской армии, дезертировавшим... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T21:56:00+03:00

2025-06-10T21:56:00+03:00

2025-06-10T22:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

амстердам

украина

нидерланды

илон маск

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008128720_0:364:589:695_1920x0_80_0_0_5c4c6da6aca2446210d38d2a4baea824.jpg

ГААГА, 10 июн - РИА Новости. Мужчина, который напал на прохожих с ножом в центре Амстердама в конце марта и ранил пятерых человек, оказался военнослужащим украинской армии, дезертировавшим в январе этого года, он мечтал оказаться в европейской тюрьме, выяснила телерадиокорпорация NOS. Как сообщает NOS, украинец Роман Д., который нанес ножевые ранения пятерым прохожим в центре Амстердама, состоял в вооруженных силах Украины. Мужчина попросил отпуск в январе, чтобы навестить мать, которая проживает в Чехии, но вместо этого поехал в Нидерланды. Его бывшие сослуживцы рассказали телеканалу, что Роман неоднократно говорил, что хочет оказаться в европейской тюрьме. "Он изучал законы разных стран, чтобы понять, как можно получить пожизненное заключение", - сказал бывший командир Романа. По его словам, давно было заметно, что с психическим состоянием молодого человека что-то не так. Роман заявлял, что хочет убить человека в Норвегии и сесть там в тюрьму, где бы о нем "позаботились до конца жизни". На тот момент военные не восприняли его слова всерьез. Как рассказали бывшие сослуживцы Романа, он получил тяжелую контузию в 2023 году в результате взрыва гранаты и с тех пор страдал сильными головокружениями. В последнее время мужчина увлекся радикальным исламом, криптовалютой и деятельностью Илона Маска. Двадцать седьмого марта мужчина напал с ножом на прохожих недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек были ранены, среди них четверо иностранцев и одна местная жительница. Подозреваемый был задержан, его поймал и обезоружил британский турист, после чего передал его полиции. Нападавшим оказался 30-летний мужчина с Украины. Прокуратура Нидерландов заявила, что нападавший мог иметь террористический умысел.

https://ria.ru/20250529/vsu-2019684321.html

https://ria.ru/20250108/ukraina-1992832027.html

амстердам

украина

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, амстердам, украина, нидерланды, илон маск, вооруженные силы украины