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ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области - РИА Новости, 10.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/vsu-2022114591.html
ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области
ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области - РИА Новости, 10.06.2025
ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области
Украинские военные атакуют дронами и обстреливают Шебекинский округ Белгородской области, предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:42:00+03:00
2025-06-10T19:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Украинские военные атакуют дронами и обстреливают Шебекинский округ Белгородской области, предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По вторник глава региона рассказал, что в результате обстрела ВСУ города Шебекино ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями госпитализировали. "Удары ВСУ по Шебекинскому округу продолжаются. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В городе Шебекино от детонации дрона повреждены два грузовых автомобиля. Село Новая Таволжанка попало под обстрел. Пробиты кровли, выбиты окна и посечены заборы в двух частных домовладениях и трёх надворных постройках. Также разбито лобовое стекло легкового автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Терновое FPV-дрон атаковал припаркованный грузовой автомобиль. Кроме того, в доме повреждены остекление и забор. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20250610/sever-2021983734.html
шебекино
белгородская область
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шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области, пострадавших нет

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Украинские военные атакуют дронами и обстреливают Шебекинский округ Белгородской области, предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По вторник глава региона рассказал, что в результате обстрела ВСУ города Шебекино ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями госпитализировали.
"Удары ВСУ по Шебекинскому округу продолжаются. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В городе Шебекино от детонации дрона повреждены два грузовых автомобиля. Село Новая Таволжанка попало под обстрел. Пробиты кровли, выбиты окна и посечены заборы в двух частных домовладениях и трёх надворных постройках. Также разбито лобовое стекло легкового автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Терновое FPV-дрон атаковал припаркованный грузовой автомобиль. Кроме того, в доме повреждены остекление и забор.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Вчера, 12:58
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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