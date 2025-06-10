https://ria.ru/20250610/vsu-2022114591.html

ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области

ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области - РИА Новости, 10.06.2025

ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области

Украинские военные атакуют дронами и обстреливают Шебекинский округ Белгородской области, предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T19:42:00+03:00

2025-06-10T19:42:00+03:00

2025-06-10T19:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Украинские военные атакуют дронами и обстреливают Шебекинский округ Белгородской области, предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По вторник глава региона рассказал, что в результате обстрела ВСУ города Шебекино ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями госпитализировали. "Удары ВСУ по Шебекинскому округу продолжаются. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В городе Шебекино от детонации дрона повреждены два грузовых автомобиля. Село Новая Таволжанка попало под обстрел. Пробиты кровли, выбиты окна и посечены заборы в двух частных домовладениях и трёх надворных постройках. Также разбито лобовое стекло легкового автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Терновое FPV-дрон атаковал припаркованный грузовой автомобиль. Кроме того, в доме повреждены остекление и забор. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20250610/sever-2021983734.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия