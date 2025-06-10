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ВСУ приказывают расстреливать раненых российских военных, рассказал пленный - РИА Новости, 10.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 10.06.2025 (обновлено: 13:06 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/vsu-2021928644.html
ВСУ приказывают расстреливать раненых российских военных, рассказал пленный
ВСУ приказывают расстреливать раненых российских военных, рассказал пленный - РИА Новости, 10.06.2025
ВСУ приказывают расстреливать раненых российских военных, рассказал пленный
Командиры украинских подразделений приказывают своим подчиненным расстреливать раненых российских бойцов, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T08:00:00+03:00
2025-06-10T13:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Командиры украинских подразделений приказывают своим подчиненным расстреливать раненых российских бойцов, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Вячеслав Кутятин. "К нашей позиции из посадки подполз раненый российский военный. Доложили нашему руководству &lt;…&gt;, от которого последовала команда: раненого обнулить (убить. — Прим. ред.), забрать оружие и тело спрятать где-то в посадке. Этого мы не сделали, мы его отпустили", — сказал Кутятин. По его словам, подобная история, когда руководство приказывало расстреливать пленных, происходила несколько раз. В частности, через десять дней после первого случая к украинским военным в окоп по ошибке спустились раненые российские бойцы. От командования ВСУ снова последовала команда убить их, а тела спрятать, рассказал украинский пленный. Как указал Кутятин, украинские солдаты не стали делать этого и отпустили их. Его слова подтвердил второй пленный украинец, Александр Бондаренко.
https://ria.ru/20250610/vsu-2021916410.html
https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021922688.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ приказывают расстреливать раненых российских военных, рассказал пленный

Командиры ВСУ приказывают подчиненным расстреливать раненых российских бойцов

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Командиры украинских подразделений приказывают своим подчиненным расстреливать раненых российских бойцов, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Вячеслав Кутятин.
"К нашей позиции из посадки подполз раненый российский военный. Доложили нашему руководству <…>, от которого последовала команда: раненого обнулить (убить. — Прим. ред.), забрать оружие и тело спрятать где-то в посадке. Этого мы не сделали, мы его отпустили", — сказал Кутятин.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Пленный рассказал о мобилизации негодных к службе в ВСУ
Вчера, 04:14
По его словам, подобная история, когда руководство приказывало расстреливать пленных, происходила несколько раз. В частности, через десять дней после первого случая к украинским военным в окоп по ошибке спустились раненые российские бойцы. От командования ВСУ снова последовала команда убить их, а тела спрятать, рассказал украинский пленный.
Как указал Кутятин, украинские солдаты не стали делать этого и отпустили их. Его слова подтвердил второй пленный украинец, Александр Бондаренко.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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Вчера, 06:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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