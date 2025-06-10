https://ria.ru/20250610/vsu-2021928644.html

ВСУ приказывают расстреливать раненых российских военных, рассказал пленный

ВСУ приказывают расстреливать раненых российских военных, рассказал пленный - РИА Новости, 10.06.2025

ВСУ приказывают расстреливать раненых российских военных, рассказал пленный

Командиры украинских подразделений приказывают своим подчиненным расстреливать раненых российских бойцов, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T08:00:00+03:00

2025-06-10T08:00:00+03:00

2025-06-10T13:06:00+03:00

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ДОНЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Командиры украинских подразделений приказывают своим подчиненным расстреливать раненых российских бойцов, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Вячеслав Кутятин. "К нашей позиции из посадки подполз раненый российский военный. Доложили нашему руководству <…>, от которого последовала команда: раненого обнулить (убить. — Прим. ред.), забрать оружие и тело спрятать где-то в посадке. Этого мы не сделали, мы его отпустили", — сказал Кутятин. По его словам, подобная история, когда руководство приказывало расстреливать пленных, происходила несколько раз. В частности, через десять дней после первого случая к украинским военным в окоп по ошибке спустились раненые российские бойцы. От командования ВСУ снова последовала команда убить их, а тела спрятать, рассказал украинский пленный. Как указал Кутятин, украинские солдаты не стали делать этого и отпустили их. Его слова подтвердил второй пленный украинец, Александр Бондаренко.

https://ria.ru/20250610/vsu-2021916410.html

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