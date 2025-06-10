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Пленный рассказал о мобилизации негодных к службе в ВСУ - РИА Новости, 10.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:14 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/vsu-2021916410.html
Пленный рассказал о мобилизации негодных к службе в ВСУ
Пленный рассказал о мобилизации негодных к службе в ВСУ - РИА Новости, 10.06.2025
Пленный рассказал о мобилизации негодных к службе в ВСУ
Киевский режим мобилизовал мужчин с приступами эпилепсии и без четырех пальцев правой руки, рассказал РИА Новости попавший в плен в ДНР служащий ВСУ Александр... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T04:14:00+03:00
2025-06-10T04:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
александр коваль
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Киевский режим мобилизовал мужчин с приступами эпилепсии и без четырех пальцев правой руки, рассказал РИА Новости попавший в плен в ДНР служащий ВСУ Александр Коваль. "У одного из сослуживцев на правой руке не было четырех пальцев, его тоже отправили в войска", — сказал Коваль. По его словам, у другого мобилизованного случился приступ эпилепсии прямо во время церемонии приведения к военной присяге. "Но командование на это закрыло глаза", — добавил он. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250605/plennyy--2021020166.html
https://ria.ru/20250605/ukraina-2020990153.html
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донецкая народная республика, украина, александр коваль, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Александр Коваль, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о мобилизации негодных к службе в ВСУ

ВСУ мобилизовали мужчин с приступами эпилепсии и без четырех пальцев на руке

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Киевский режим мобилизовал мужчин с приступами эпилепсии и без четырех пальцев правой руки, рассказал РИА Новости попавший в плен в ДНР служащий ВСУ Александр Коваль.
"У одного из сослуживцев на правой руке не было четырех пальцев, его тоже отправили в войска", — сказал Коваль.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Украинский пленный рассказал о недовольстве в ВСУ из-за жены Зеленского
5 июня, 09:13
По его словам, у другого мобилизованного случился приступ эпилепсии прямо во время церемонии приведения к военной присяге.
"Но командование на это закрыло глаза", — добавил он.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАлександр КовальВооруженные силы Украины
 
 
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