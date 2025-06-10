https://ria.ru/20250610/vs-2022118024.html

Спецоперация, 10 июня: ВС России нанесли групповой удар по объектам ВСУ

Спецоперация, 10 июня: ВС России нанесли групповой удар по объектам ВСУ - РИА Новости, 10.06.2025

Спецоперация, 10 июня: ВС России нанесли групповой удар по объектам ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВСУ, говорится в сводке Минобороны РФ,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T20:13:00+03:00

2025-06-10T20:13:00+03:00

2025-06-10T20:13:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВСУ, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной во вторник. Уточняется, что были поражены предприятия авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, а также пункты сосредоточения живой силы и техники ВСУ, в том числе инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и горючего. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены. Российская ПВО уничтожила 258 беспилотников, в том числе 103 вне зоны проведения специальной военной операции, а также два снаряда HIMARS. Минобороны сообщило, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, Украина за сутки потеряла на этом направлении более 550 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук", отметили в Минобороны РФ. "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", четыре автомобиля и два артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Группировка "Восток" в течение суток продвинулась в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в ее зоне действия до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, два артиллерийских орудия, включая 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны России. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 боевиков ВСУ, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. ВСУ за сутки потеряли до 130 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", а также три боевые бронированные машины, два автомобиля и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов, также сообщило во вторник министерство обороны РФ. В приграничных районах Подразделения Росгвардии, как сообщало ведомство, уничтожили более 500 человек личного состава ВСУ и 330 единиц техники в приграничных районах ЦФО с начала года, выполнено свыше восьми тысяч служебно-боевых задач. Передача тел военных ВСУ и обмен пленными Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители российской стороны уже несколько дней находятся на границе с Украиной, чтобы передать тела военнослужащих ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет окончательного понимания того, сколько тел российских военных может передать Украина, идёт сопоставление цифр. Песков заявил об отсутствии понимания, сколько тел погибших россиян можно ожидать от Украины в рамках обмена. По его словам, идут контакты, сопоставление цифр, а обмен состоится, когда "будет окончательное понимание". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ Киева забрать тела погибших военных ВСУ - позор на весь мир, это показало расчеловечивание киевского режима. Также она добавила, что такое поведение Киева говорит о том, что этим людям "руки нельзя подавать", Россия вернула вторую группу российских военнослужащих с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках достигнутых на прошлой неделе в Стамбуле договоренностей, сообщили в Минобороны РФ. Работа ФСБ и других органов Суд арестовал на два месяца гражданина РФ, задержанного за подготовку теракта на Кубани, сообщили РИА Новости в УФСБ по Краснодарскому краю. Житель Хабаровска за сотрудничество с главным управлением разведки Украины осужден на пять лет колонии, сообщило управление ФСБ по Хабаровскому краю. Кроме того, ФСБ задержала гражданина РФ, планировавшего по указанию службы безопасности Украины совершить теракт в местах массового скопления людей на территории Краснодарского. ФСБ также сообщила о задержании гражданина России, который инициативно предложил украинскому куратору организовать подрыв на VIP-парковке аэропорта "Сухум". При этом в ЦОС ФСБ предупредили, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность. Дело о теракте завели на боевиков ВСУ, сбросивших мины "колокольчик" в курском поселке, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в Telegram-канале. Российские власти внесли в список террористов и экстремистов супругов Артема* и Екатерину Тимофеевых*, возможно причастных к атаке дронов ВСУ в Иркутской области, сообщил Росфинмониторинг. Также в этот же список внесены украинские пилоты Александр Морозов* и Дмитрий Шиманский* которые, как считает следствие, планировали организацию в России терактов на объектах топливно-энергетического комплекса. Обвинения МО Украины и Сырского Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, и ранее критиковавшая действия главкома ВСУ Александра Сырского и генштаба, обвинила министерство обороны Украины и Сырского в блокировке разработок дронов-перехватчиков. Подвиги российских врачей Президент России Владимир Путин, открывая объекты здравоохранения в режиме видеоконференции, поблагодарил медиков, которые в ходе специальной военной операции, рискуя собой, спасают раненых, если нужно, прикрывая их собой.*Внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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https://ria.ru/20250610/avtomobil-2022097544.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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