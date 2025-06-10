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ВС России помогли эвакуировать двух жителей из села в Харьковской области - РИА Новости, 10.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:45 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/vs-2021967677.html
ВС России помогли эвакуировать двух жителей из села в Харьковской области
ВС России помогли эвакуировать двух жителей из села в Харьковской области - РИА Новости, 10.06.2025
ВС России помогли эвакуировать двух жителей из села в Харьковской области
ВС РФ помогли эвакуировать двух жителей из села в Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:45:00+03:00
2025-06-10T11:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
виталий ганчев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ВС РФ помогли эвакуировать двух жителей из села в Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "При поддержке российских военнослужащих... эвакуировали двух мирных жителей из населённого пункта Кругляковка Купянского района. В данный момент эвакуированные мужчина и женщина находятся на территории Российской Федерации", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. Он отметил, что со слов эвакуированных, люди не хотели покидать свой дом, но были вынуждены это сделать после прилёта дрона ВСУ в их подвал. Перед уходом они смогли забрать только двух кошек.
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харьковская область
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харьковская область, вооруженные силы рф, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Виталий Ганчев
ВС России помогли эвакуировать двух жителей из села в Харьковской области

В Харьковской области ВС России помогли эвакуировать двух жителей из села

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМирное общение военнослужащих РФ с местным населением в Харьковской области
Мирное общение военнослужащих РФ с местным населением в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости
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Мирное общение военнослужащих РФ с местным населением в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ВС РФ помогли эвакуировать двух жителей из села в Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"При поддержке российских военнослужащих... эвакуировали двух мирных жителей из населённого пункта Кругляковка Купянского района. В данный момент эвакуированные мужчина и женщина находятся на территории Российской Федерации", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что со слов эвакуированных, люди не хотели покидать свой дом, но были вынуждены это сделать после прилёта дрона ВСУ в их подвал. Перед уходом они смогли забрать только двух кошек.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы РФВиталий Ганчев
 
 
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