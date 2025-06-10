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ВС России помогли эвакуировать двух жителей из села в Харьковской области
ВС России помогли эвакуировать двух жителей из села в Харьковской области - РИА Новости, 10.06.2025
ВС России помогли эвакуировать двух жителей из села в Харьковской области
ВС РФ помогли эвакуировать двух жителей из села в Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:45:00+03:00
2025-06-10T11:45:00+03:00
2025-06-10T11:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
виталий ганчев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ВС РФ помогли эвакуировать двух жителей из села в Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "При поддержке российских военнослужащих... эвакуировали двух мирных жителей из населённого пункта Кругляковка Купянского района. В данный момент эвакуированные мужчина и женщина находятся на территории Российской Федерации", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. Он отметил, что со слов эвакуированных, люди не хотели покидать свой дом, но были вынуждены это сделать после прилёта дрона ВСУ в их подвал. Перед уходом они смогли забрать только двух кошек.
https://ria.ru/20250609/vozmezdie-2021778608.html
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харьковская область, вооруженные силы рф, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Виталий Ганчев
ВС России помогли эвакуировать двух жителей из села в Харьковской области
В Харьковской области ВС России помогли эвакуировать двух жителей из села