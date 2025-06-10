https://ria.ru/20250610/vs-2021967677.html

ВС России помогли эвакуировать двух жителей из села в Харьковской области

ВС России помогли эвакуировать двух жителей из села в Харьковской области - РИА Новости, 10.06.2025

ВС России помогли эвакуировать двух жителей из села в Харьковской области

ВС РФ помогли эвакуировать двух жителей из села в Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:45:00+03:00

2025-06-10T11:45:00+03:00

2025-06-10T11:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы рф

виталий ганчев

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ВС РФ помогли эвакуировать двух жителей из села в Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "При поддержке российских военнослужащих... эвакуировали двух мирных жителей из населённого пункта Кругляковка Купянского района. В данный момент эвакуированные мужчина и женщина находятся на территории Российской Федерации", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. Он отметил, что со слов эвакуированных, люди не хотели покидать свой дом, но были вынуждены это сделать после прилёта дрона ВСУ в их подвал. Перед уходом они смогли забрать только двух кошек.

https://ria.ru/20250609/vozmezdie-2021778608.html

харьковская область

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, вооруженные силы рф, виталий ганчев