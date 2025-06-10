https://ria.ru/20250610/vrach-2021913656.html

Врач назвала необходимую норму овощей и фруктов в день

Врач назвала необходимую норму овощей и фруктов в день - РИА Новости, 10.06.2025

Врач назвала необходимую норму овощей и фруктов в день

Рекомендуется есть не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно, чтобы поддержать иммунитет и получить необходимую дозу витаминов и микроэлементов,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T03:07:00+03:00

2025-06-10T03:07:00+03:00

2025-06-10T03:07:00+03:00

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Рекомендуется есть не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно, чтобы поддержать иммунитет и получить необходимую дозу витаминов и микроэлементов, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен. "Овощи и фрукты — источник различных витаминов, микроэлементов и прекрасный способ поддержать иммунитет. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, человеку необходимо употреблять не менее пяти порций овощей и фруктов ежедневно. Оптимально — не менее 400 граммов в целом, то есть около 80 граммов за один раз", - отметила Сластен. Врач предупредила, что если совсем не есть овощи и фрукты, в скором времени человек может заметить ухудшение здоровья, включая проблемы с желудком, дефицит витаминов С, А, фолиевой кислоты. Также возрастет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний — овощи и фрукты богаты калием, который помогает регулировать кровяное давление.

https://ria.ru/20250519/vrach-2017747658.html

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