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Украинские войска атаковали село Мирное в Запорожской области - РИА Новости, 10.06.2025
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11:23 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/vojska-2021963985.html
Украинские войска атаковали село Мирное в Запорожской области
Украинские войска атаковали село Мирное в Запорожской области - РИА Новости, 10.06.2025
Украинские войска атаковали село Мирное в Запорожской области
Украинские войска атаковали село Мирное в Запорожской области, ранен местный житель, сообщает министерство здравоохранения региона в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:23:00+03:00
2025-06-10T11:23:00+03:00
запорожская область
россия
мирный
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали село Мирное в Запорожской области, ранен местный житель, сообщает министерство здравоохранения региона в Telegram-канале. "Местный житель был ранен при атаке ВСУ в селе Мирное Ореховского района", - говорится в сообщении минздрава. По данным министерства, мужчина после получения осколочных ранений был госпитализирован. "Состояние средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Ему оказывается медицинская помощь в полном объеме", - подчеркивает минздрав региона. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Она стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем РФ находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
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запорожская область, россия, мирный, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Россия, Мирный, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска атаковали село Мирное в Запорожской области

Украинские войска атаковали село Мирное в Запорожской области, пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали село Мирное в Запорожской области, ранен местный житель, сообщает министерство здравоохранения региона в Telegram-канале.
«
"Местный житель был ранен при атаке ВСУ в селе Мирное Ореховского района", - говорится в сообщении минздрава.
По данным министерства, мужчина после получения осколочных ранений был госпитализирован.
"Состояние средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Ему оказывается медицинская помощь в полном объеме", - подчеркивает минздрав региона.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Она стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем РФ находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
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