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Украинские войска атаковали село Мирное в Запорожской области

Украинские войска атаковали село Мирное в Запорожской области - РИА Новости, 10.06.2025

Украинские войска атаковали село Мирное в Запорожской области

Украинские войска атаковали село Мирное в Запорожской области, ранен местный житель, сообщает министерство здравоохранения региона в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:23:00+03:00

2025-06-10T11:23:00+03:00

2025-06-10T11:23:00+03:00

запорожская область

россия

мирный

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали село Мирное в Запорожской области, ранен местный житель, сообщает министерство здравоохранения региона в Telegram-канале. "Местный житель был ранен при атаке ВСУ в селе Мирное Ореховского района", - говорится в сообщении минздрава. По данным министерства, мужчина после получения осколочных ранений был госпитализирован. "Состояние средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Ему оказывается медицинская помощь в полном объеме", - подчеркивает минздрав региона. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Она стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем РФ находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.

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россия

мирный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, россия, мирный, вооруженные силы украины, происшествия