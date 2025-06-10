https://ria.ru/20250610/voda-2022108541.html
Спрос на бутилированную воду в Подмосковье вырос почти на 20%
Спрос на бутилированную воду в Подмосковье вырос почти на 20% - РИА Новости, 10.06.2025
Спрос на бутилированную воду в Подмосковье вырос почти на 20%
Спрос на бутилированную воду в Московской области увеличился на 18,4%, в прошлом месяце жители региона купили свыше 5,7 миллиона бутылок объемом в 5 литров,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:09:00+03:00
2025-06-10T19:09:00+03:00
2025-06-10T19:09:00+03:00
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московская область (подмосковье)
вода
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Спрос на бутилированную воду в Московской области увеличился на 18,4%, в прошлом месяце жители региона купили свыше 5,7 миллиона бутылок объемом в 5 литров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Всего с начала года было продано свыше 22,2 миллиона бутылок воды данного объема. Ссылаясь на информацию Роспотребнадзора, в ведомстве указали, что обезвоживание может привести к ухудшению самочувствия в сильную жару. Вследствие этого необходимо употреблять больше жидкости. Лучше всего для утоления жажды подходят чистая вода или несладкий зеленый чай. Можно обратить внимание также на минеральную воду, морс, кисломочные напитки или отвары из сухофруктов. Сладкие газировки, энергетики и алкоголь эксперты советуют избегать.
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московская область (подмосковье), вода, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Вода, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Спрос на бутилированную воду в Подмосковье вырос почти на 20%
Жители Подмосковья стали покупать почти на 20% больше бутилированной воды