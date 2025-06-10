https://ria.ru/20250610/vdnh-2022055612.html

На ВДНХ объяснили, почему человек находился на кабинке колеса обозрения

На ВДНХ объяснили, почему человек находился на кабинке колеса обозрения - РИА Новости, 10.06.2025

На ВДНХ объяснили, почему человек находился на кабинке колеса обозрения

Человек, замеченный вне кабинки колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, выполнял плановые высотные работы, которые проводились строго в установленные... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:46:00+03:00

2025-06-10T16:46:00+03:00

2025-06-10T16:46:00+03:00

москва

вднх

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Человек, замеченный вне кабинки колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, выполнял плановые высотные работы, которые проводились строго в установленные нерабочие часы, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. Ранее в СМИ и Telegram-каналах стала появляться информация о человеке, который якобы вышел из кабины колеса обозрения на высоте 140 метров. "В ночное время, вне часов работы аттракциона, на колесе обозрения "Солнце Москвы" проводились плановые высотные работы. Все мероприятия выполнялись квалифицированным специалистом - опытным промышленным альпинистом, с соблюдением всех требований безопасности. Работы не повлияли на функционирование аттракциона и проводились строго в установленные нерабочие часы", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250609/attraktsion-2021825179.html

москва

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, вднх