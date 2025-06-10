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На ВДНХ объяснили, почему человек находился на кабинке колеса обозрения - РИА Новости, 10.06.2025
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16:46 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/vdnh-2022055612.html
На ВДНХ объяснили, почему человек находился на кабинке колеса обозрения
На ВДНХ объяснили, почему человек находился на кабинке колеса обозрения - РИА Новости, 10.06.2025
На ВДНХ объяснили, почему человек находился на кабинке колеса обозрения
Человек, замеченный вне кабинки колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, выполнял плановые высотные работы, которые проводились строго в установленные... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:46:00+03:00
2025-06-10T16:46:00+03:00
москва
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Человек, замеченный вне кабинки колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, выполнял плановые высотные работы, которые проводились строго в установленные нерабочие часы, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. Ранее в СМИ и Telegram-каналах стала появляться информация о человеке, который якобы вышел из кабины колеса обозрения на высоте 140 метров. "В ночное время, вне часов работы аттракциона, на колесе обозрения "Солнце Москвы" проводились плановые высотные работы. Все мероприятия выполнялись квалифицированным специалистом - опытным промышленным альпинистом, с соблюдением всех требований безопасности. Работы не повлияли на функционирование аттракциона и проводились строго в установленные нерабочие часы", - рассказали в пресс-службе.
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москва, вднх
Москва, ВДНХ
На ВДНХ объяснили, почему человек находился на кабинке колеса обозрения

Человек, замеченный на кабинке "Солнца Москвы" на ВДНХ, выполнял плановые работы

© РИА Новости / Максим БлиновСамое большое колесо обозрения в Европе "Солнце Москвы"
Самое большое колесо обозрения в Европе Солнце Москвы - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Самое большое колесо обозрения в Европе "Солнце Москвы" . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Человек, замеченный вне кабинки колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, выполнял плановые высотные работы, которые проводились строго в установленные нерабочие часы, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах стала появляться информация о человеке, который якобы вышел из кабины колеса обозрения на высоте 140 метров.
«
"В ночное время, вне часов работы аттракциона, на колесе обозрения "Солнце Москвы" проводились плановые высотные работы. Все мероприятия выполнялись квалифицированным специалистом - опытным промышленным альпинистом, с соблюдением всех требований безопасности. Работы не повлияли на функционирование аттракциона и проводились строго в установленные нерабочие часы", - рассказали в пресс-службе.
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