https://ria.ru/20250610/vdnh-2022055612.html
На ВДНХ объяснили, почему человек находился на кабинке колеса обозрения
На ВДНХ объяснили, почему человек находился на кабинке колеса обозрения - РИА Новости, 10.06.2025
На ВДНХ объяснили, почему человек находился на кабинке колеса обозрения
Человек, замеченный вне кабинки колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, выполнял плановые высотные работы, которые проводились строго в установленные... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:46:00+03:00
2025-06-10T16:46:00+03:00
2025-06-10T16:46:00+03:00
москва
вднх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825871070_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_a4b1f06c5289a1b9569ed15f361a35f8.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Человек, замеченный вне кабинки колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, выполнял плановые высотные работы, которые проводились строго в установленные нерабочие часы, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. Ранее в СМИ и Telegram-каналах стала появляться информация о человеке, который якобы вышел из кабины колеса обозрения на высоте 140 метров. "В ночное время, вне часов работы аттракциона, на колесе обозрения "Солнце Москвы" проводились плановые высотные работы. Все мероприятия выполнялись квалифицированным специалистом - опытным промышленным альпинистом, с соблюдением всех требований безопасности. Работы не повлияли на функционирование аттракциона и проводились строго в установленные нерабочие часы", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250609/attraktsion-2021825179.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825871070_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_c209d3975a63f51bf82b9d081c3d6537.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, вднх
На ВДНХ объяснили, почему человек находился на кабинке колеса обозрения
Человек, замеченный на кабинке "Солнца Москвы" на ВДНХ, выполнял плановые работы