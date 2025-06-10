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МИД Узбекистана обеспокоен проверками сограждан на территории России

МИД Узбекистана обеспокоен проверками сограждан на территории России - РИА Новости, 10.06.2025

МИД Узбекистана обеспокоен проверками сограждан на территории России

МИД Узбекистана выразил обеспокоенность в связи с проверками сограждан на территории России, посольство республики направило соответствующую ноту в МИД РФ о... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T22:59:00+03:00

2025-06-10T22:59:00+03:00

2025-06-10T22:59:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 10 июн - РИА Новости. МИД Узбекистана выразил обеспокоенность в связи с проверками сограждан на территории России, посольство республики направило соответствующую ноту в МИД РФ о нарушении прав узбекистанцев, сообщил пресс-секретарь узбекистанского внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов. По данным пресс-секретаря, во вторник в МИД Узбекистана состоялась очередная ежемесячная встреча с российской стороной по вопросам миграции. "Мы выразили обеспокоенность по поводу сообщений о случаях неправомерных проверок, проявления неуважения и грубого обращения с гражданами Узбекистана на территории Российской Федерации", - написал Бурханов в своем Telegram-канале. В МИД Узбекистана добавили, что посольство Узбекистана направило ноту в МИД РФ с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию и дать правовую оценку действиям представителей силовых структур. Ранее агентство миграции при кабмине Узбекистана сообщало, что 8 июня в Москве в Сокольниках в ходе проведения мероприятий по проверке правового статуса трудовых мигрантов из стран Центральной Азии сотрудники Росгвардии применили физическую силу в отношении некоторых мигрантов. В агентстве попросили сограждан, пострадавших в данном инциденте, обращаться в посольство республики в столице РФ.

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в мире, узбекистан, россия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)