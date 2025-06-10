https://ria.ru/20250610/urozhay-2021907465.html

Дачников научили, как легально продать свой урожай

Дачников научили, как легально продать свой урожай - РИА Новости, 10.06.2025

Дачников научили, как легально продать свой урожай

Российские дачники могут продавать урожай без уплаты налогов, если они выращивают его самостоятельно и размер их участка не превышает 50 соток. Об этом... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T02:17:00+03:00

2025-06-10T02:17:00+03:00

2025-06-10T02:17:00+03:00

москва

анастасия билялова

дача

дача

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские дачники могут продавать урожай без уплаты налогов, если они выращивают его самостоятельно и размер их участка не превышает 50 соток. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист Анастасия Билялова.Подтвердить соответствие этим критерием можно, получив справку в СНТ или местной администрации."Однако торговать разрешено не везде. Продавать продукцию можно только в специализированных местах — рынках и ярмарках после согласования с владельцем площадки", — отметила Билялова.За продажу вне специально отведенных для этого мест грозит штраф, который в каждом субъекте свой. В частности, в Москве он составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей (статья 11.13 местного КоАП). За повторное нарушение в течение года или продажу в вестибюлях станций, подуличных переходах и других перечисленных в статье запрещенных местах придется заплатить 5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250507/tsvety-2015426869.html

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москва, анастасия билялова, дача, дача, общество