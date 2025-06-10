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В Улан-Удэ арестовали двух человек по подозрению в стрельбе из пневматики - РИА Новости, 10.06.2025
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10:38 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/ulan-ude-2021955031.html
В Улан-Удэ арестовали двух человек по подозрению в стрельбе из пневматики
В Улан-Удэ арестовали двух человек по подозрению в стрельбе из пневматики - РИА Новости, 10.06.2025
В Улан-Удэ арестовали двух человек по подозрению в стрельбе из пневматики
Двое 18-летних жителей Улан-Удэ арестованы за стрельбу из пневматического ружья с балкона жилого дома в автобус и в окно соседнего дома, сообщила прокуратура... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:38:00+03:00
2025-06-10T10:38:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 10 июн - РИА Новости. Двое 18-летних жителей Улан-Удэ арестованы за стрельбу из пневматического ружья с балкона жилого дома в автобус и в окно соседнего дома, сообщила прокуратура Бурятии. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в субботу, 7 июня. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). "Двое 18-летних жителей города Улан-Удэ, находясь на балконе многоквартирного жилого дома, в вечернее время грубо нарушили общественный порядок, совершили хулиганские действия с применением оружия, выстрелив из пневматического ружья в окно маршрутного автобуса и в окно квартиры соседнего дома. Прокурор района поддержал ходатайство органа следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ арестовал фигурантов.
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происшествия, улан-удэ, республика бурятия, россия
Происшествия, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия
В Улан-Удэ арестовали двух человек по подозрению в стрельбе из пневматики

В Улан-Удэ арестовали двух человек, подозреваемых за стрельбу в автобус

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 10 июн - РИА Новости. Двое 18-летних жителей Улан-Удэ арестованы за стрельбу из пневматического ружья с балкона жилого дома в автобус и в окно соседнего дома, сообщила прокуратура Бурятии.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в субботу, 7 июня. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).
"Двое 18-летних жителей города Улан-Удэ, находясь на балконе многоквартирного жилого дома, в вечернее время грубо нарушили общественный порядок, совершили хулиганские действия с применением оружия, выстрелив из пневматического ружья в окно маршрутного автобуса и в окно квартиры соседнего дома. Прокурор района поддержал ходатайство органа следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ арестовал фигурантов.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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