https://ria.ru/20250610/ulan-ude-2021955031.html

В Улан-Удэ арестовали двух человек по подозрению в стрельбе из пневматики

В Улан-Удэ арестовали двух человек по подозрению в стрельбе из пневматики - РИА Новости, 10.06.2025

В Улан-Удэ арестовали двух человек по подозрению в стрельбе из пневматики

Двое 18-летних жителей Улан-Удэ арестованы за стрельбу из пневматического ружья с балкона жилого дома в автобус и в окно соседнего дома, сообщила прокуратура... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:38:00+03:00

2025-06-10T10:38:00+03:00

2025-06-10T10:38:00+03:00

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УЛАН-УДЭ, 10 июн - РИА Новости. Двое 18-летних жителей Улан-Удэ арестованы за стрельбу из пневматического ружья с балкона жилого дома в автобус и в окно соседнего дома, сообщила прокуратура Бурятии. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в субботу, 7 июня. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). "Двое 18-летних жителей города Улан-Удэ, находясь на балконе многоквартирного жилого дома, в вечернее время грубо нарушили общественный порядок, совершили хулиганские действия с применением оружия, выстрелив из пневматического ружья в окно маршрутного автобуса и в окно квартиры соседнего дома. Прокурор района поддержал ходатайство органа следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ арестовал фигурантов.

https://ria.ru/20250610/peterburg-2021951348.html

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происшествия, улан-удэ, республика бурятия, россия