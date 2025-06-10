В Китае раскрыли, из-за какой страны Запад оказался на грани раскола
NetEase: ЕС и НАТО могут распасться из-за Украины
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский на фоне флагов НАТО и Украины
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский на фоне флагов НАТО и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украина может стать спусковым крючком распада ЕС и НАТО, пишет китайский портал Net Ease.
"ЕС может распасться, если Украина станет его членом. Почему? Украина — это ненасытная бездонная пропасть. Должны ли страны ЕС брать на себя ответственность за ее послевоенное восстановление, погашение долгов и так далее? А какой вклад Украина может привнести в ЕС? В краткосрочной перспективе страна только усугубит финансовое бремя союза. Поэтому, если ЕС примет Украину, некоторые государства-члены, такие как Словакия и Венгрия, могут принять решение о выходе, ЕС столкнется с новой волной "брексита" и встанет на путь распада", — говорится в материале.
В статье отмечается, что Украина также может косвенно привести к распаду НАТО из-за требования альянса увеличить военные расходы до 5% ВВП якобы для борьбы с российской угрозой. Страны со слабой экономикой могут выступить против такого решения, что приведет к снижению авторитета и прочности альянса, и некоторые государства могут покинуть НАТО.
На этой неделе генеральный секретарь НАТО Марко Рютте на конференции в Лондоне заявил странам-членам альянса, что если они не поднимут военные расходы до 5% ВВП, то им стоит выучить русский язык. По его утверждению, Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет.
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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