На Украине отменили запрет на отсрочку для аспирантов-контрактников
Суд в Киеве отменил запрет на отсрочку для учащихся на платной основе аспирантов
Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Суд в Киеве отменил и признал противоправным указ украинского минобразования, запрещавший получение отсрочки от мобилизации для студентов аспирантуры, обучающихся на платной основе, сообщила украинская "Судебно-юридическая газета".
Как уточнили в газете, министерство образования и науки Украины в 2024 году запретило очное обучение в аспирантуре по контракту. Как тогда заявили в министерстве, такой шаг был принят для того, чтобы "обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент уклонения от мобилизации".
«
"Киевский окружной административный суд признал противоправным и недействительным приказ минобразования №910, изданный в 2024 году, по которому обучение в аспирантуре по контракту не дает права на отсрочку", - говорится в в материале не сайте газеты.
В 2024 году заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий сообщил, что почти 23,5 тысячи студентов отчислены из вузов на Украине за пять месяцев 2024 года на фоне активной мобилизации. В апреле 2025 года Винницкий заявил, что в результате проверок из украинских вузов были отчислены три тысячи аспирантов, поступивших еще в 2023 году.
Депутат Верховной рады Руслан Горбенко ранее предложил сажать в тюрьму ректоров, которые формально зачисляют мужчин призывного возраста для получения отсрочки от мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.