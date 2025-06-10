https://ria.ru/20250610/ukraina-2022134519.html

На Украине отменили запрет на отсрочку для аспирантов-контрактников

На Украине отменили запрет на отсрочку для аспирантов-контрактников - РИА Новости, 10.06.2025

На Украине отменили запрет на отсрочку для аспирантов-контрактников

Суд в Киеве отменил и признал противоправным указ украинского минобразования, запрещавший получение отсрочки от мобилизации для студентов аспирантуры,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T22:24:00+03:00

2025-06-10T22:24:00+03:00

2025-06-10T22:24:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Суд в Киеве отменил и признал противоправным указ украинского минобразования, запрещавший получение отсрочки от мобилизации для студентов аспирантуры, обучающихся на платной основе, сообщила украинская "Судебно-юридическая газета". Как уточнили в газете, министерство образования и науки Украины в 2024 году запретило очное обучение в аспирантуре по контракту. Как тогда заявили в министерстве, такой шаг был принят для того, чтобы "обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент уклонения от мобилизации". "Киевский окружной административный суд признал противоправным и недействительным приказ минобразования №910, изданный в 2024 году, по которому обучение в аспирантуре по контракту не дает права на отсрочку", - говорится в в материале не сайте газеты. В 2024 году заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий сообщил, что почти 23,5 тысячи студентов отчислены из вузов на Украине за пять месяцев 2024 года на фоне активной мобилизации. В апреле 2025 года Винницкий заявил, что в результате проверок из украинских вузов были отчислены три тысячи аспирантов, поступивших еще в 2023 году. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко ранее предложил сажать в тюрьму ректоров, которые формально зачисляют мужчин призывного возраста для получения отсрочки от мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250506/kabmin-2015364380.html

https://ria.ru/20250512/ukraina-2016416293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, верховная рада украины