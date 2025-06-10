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"Хватит лгать": на Западе признали горькую правду о конфликте на Украине
"Хватит лгать": на Западе признали горькую правду о конфликте на Украине - РИА Новости, 10.06.2025
"Хватит лгать": на Западе признали горькую правду о конфликте на Украине
Расширение НАТО после окончания холодной войны было предсказуемой и предотвратимой провокацией, которая сделала военные действия на Украине неизбежными, пишет... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T21:09:00+03:00
2025-06-10T21:09:00+03:00
2025-06-10T21:09:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Расширение НАТО после окончания холодной войны было предсказуемой и предотвратимой провокацией, которая сделала военные действия на Украине неизбежными, пишет профессор международных отношений и политической теории в колледже Макалестера Эндрю Лэтэм в статье National Security Journal."Хватит лгать себе. Конфликт на Украине не был результатом безумия, заблуждения или какого-то странного возвращения империализма 19-го века. Он был результатом политики с позиции силы — чистой, предсказуемой и предотвратимой. Расширение НАТО спровоцировало начало военной операции. Любой, кто все еще отрицает это, либо нечестен, либо исторически безграмотен", — говорится в материале.Автор отметил, что Запад по-прежнему отказывается признать, что конфликт стала результатом его собственной стратегической слепоты."Вместо этого он перерабатывает моралистические лозунги, полностью возлагая вину за столкновение на авторитаризм или цивилизационный конфликт. Это облегчает оправдание эскалации. Это также гарантирует, что мы ввяжемся в следующую войну, не понимая, как мы к этому пришли", — заключил профессор.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность Североатлантического альянса у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250610/nato-2022064107.html
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в мире, украина, европа, нато
В мире, Украина, Европа, НАТО
"Хватит лгать": на Западе признали горькую правду о конфликте на Украине
NSJ: конфликт на Украине стал результатом провокаций со стороны НАТО