https://ria.ru/20250610/ukraina-2022111265.html

На Украине цены на продукты и напитки за год выросли почти на четверть

На Украине цены на продукты и напитки за год выросли почти на четверть - РИА Новости, 10.06.2025

На Украине цены на продукты и напитки за год выросли почти на четверть

Цены на продукты и безалкогольные напитки на Украине за последний год выросли более чем на 22%, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на данные госстата... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T19:18:00+03:00

2025-06-10T19:18:00+03:00

2025-06-10T19:18:00+03:00

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150029/97/1500299758_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_3f71d634a442fe9d15c7f01fccef76bf.jpg

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Цены на продукты и безалкогольные напитки на Украине за последний год выросли более чем на 22%, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на данные госстата страны. "Средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в мае 2025 года по сравнению с маем прошлого года выросли на 22,1%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте РБК-Украины. По данным госстата, больше всего подорожали яйца – на 86%. Цены на молоко выросли на 22%, на овощи – на 35,4%, на фрукты – на 33,5%, на хлеб – на 22,3%. Национальный банк Украины в апреле сообщал, что в первом квартале инфляция в стране росла и в марте ускорилась до 14,6% в годовом измерении.

https://ria.ru/20250610/katastrofa-2021926025.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина