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На Украине цены на продукты и напитки за год выросли почти на четверть - РИА Новости, 10.06.2025
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19:18 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/ukraina-2022111265.html
На Украине цены на продукты и напитки за год выросли почти на четверть
На Украине цены на продукты и напитки за год выросли почти на четверть - РИА Новости, 10.06.2025
На Украине цены на продукты и напитки за год выросли почти на четверть
Цены на продукты и безалкогольные напитки на Украине за последний год выросли более чем на 22%, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на данные госстата... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:18:00+03:00
2025-06-10T19:18:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Цены на продукты и безалкогольные напитки на Украине за последний год выросли более чем на 22%, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на данные госстата страны. "Средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в мае 2025 года по сравнению с маем прошлого года выросли на 22,1%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте РБК-Украины. По данным госстата, больше всего подорожали яйца – на 86%. Цены на молоко выросли на 22%, на овощи – на 35,4%, на фрукты – на 33,5%, на хлеб – на 22,3%. Национальный банк Украины в апреле сообщал, что в первом квартале инфляция в стране росла и в марте ускорилась до 14,6% в годовом измерении.
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в мире, украина
В мире, Украина
На Украине цены на продукты и напитки за год выросли почти на четверть

РБК-Украина: цены на продукты и безалкогольные напитки выросли более чем на 22%

© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкПродуктовый супермаркет во Львове
Продуктовый супермаркет во Львове - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Продуктовый супермаркет во Львове. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Цены на продукты и безалкогольные напитки на Украине за последний год выросли более чем на 22%, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на данные госстата страны.
"Средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в мае 2025 года по сравнению с маем прошлого года выросли на 22,1%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте РБК-Украины.
По данным госстата, больше всего подорожали яйца – на 86%. Цены на молоко выросли на 22%, на овощи – на 35,4%, на фрукты – на 33,5%, на хлеб – на 22,3%.
Национальный банк Украины в апреле сообщал, что в первом квартале инфляция в стране росла и в марте ускорилась до 14,6% в годовом измерении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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