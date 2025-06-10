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Журналист выступил с неожиданным предложением к Европе по Украине
Журналист выступил с неожиданным предложением к Европе по Украине - РИА Новости, 10.06.2025
Журналист выступил с неожиданным предложением к Европе по Украине
Журналист Чей Боуз в соцсети X призвал ЕС провести референдум по вопросу принятия Украины. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:32:00+03:00
2025-06-10T17:32:00+03:00
2025-06-10T17:32:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети X призвал ЕС провести референдум по вопросу принятия Украины."Давайте проведем общеевропейский референдум о том, должна ли Украина вступать в Европейский Союз. Брюссель много говорит о демократии. Так что пусть народ решает. Налогоплательщики. Граждане", — написал он.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает.Венгерский исследовательский центр Szazadveg в среду опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство населения в 11 странах ЕС, включая Францию и Германию, против ускоренного вступления Украины в сообщество, лишь в 10 странах из 27 доля сторонников евроинтеграции Киева превышает 50%.
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в мире, украина, венгрия, брюссель, петер сийярто, чей боуз, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Петер Сийярто, Чей Боуз, Виктор Орбан, Евросоюз
Журналист выступил с неожиданным предложением к Европе по Украине
Журналист Боуз призвал ЕС провести референдум о вступлении Украины