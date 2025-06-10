https://ria.ru/20250610/ukraina-2022071974.html

Журналист выступил с неожиданным предложением к Европе по Украине

Журналист выступил с неожиданным предложением к Европе по Украине - РИА Новости, 10.06.2025

Журналист выступил с неожиданным предложением к Европе по Украине

Журналист Чей Боуз в соцсети X призвал ЕС провести референдум по вопросу принятия Украины. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:32:00+03:00

2025-06-10T17:32:00+03:00

2025-06-10T17:32:00+03:00

в мире

украина

венгрия

брюссель

петер сийярто

чей боуз

виктор орбан

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети X призвал ЕС провести референдум по вопросу принятия Украины."Давайте проведем общеевропейский референдум о том, должна ли Украина вступать в Европейский Союз. Брюссель много говорит о демократии. Так что пусть народ решает. Налогоплательщики. Граждане", — написал он.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает.Венгерский исследовательский центр Szazadveg в среду опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство населения в 11 странах ЕС, включая Францию и Германию, против ускоренного вступления Украины в сообщество, лишь в 10 странах из 27 доля сторонников евроинтеграции Киева превышает 50%.

https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2022053147.html

https://ria.ru/20250605/natsbank-2021142340.html

украина

венгрия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, брюссель, петер сийярто, чей боуз, виктор орбан, евросоюз