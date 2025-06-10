Рейтинг@Mail.ru
Журналист выступил с неожиданным предложением к Европе по Украине - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/ukraina-2022071974.html
Журналист выступил с неожиданным предложением к Европе по Украине
Журналист выступил с неожиданным предложением к Европе по Украине - РИА Новости, 10.06.2025
Журналист выступил с неожиданным предложением к Европе по Украине
Журналист Чей Боуз в соцсети X призвал ЕС провести референдум по вопросу принятия Украины. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:32:00+03:00
2025-06-10T17:32:00+03:00
в мире
украина
венгрия
брюссель
петер сийярто
чей боуз
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети X призвал ЕС провести референдум по вопросу принятия Украины."Давайте проведем общеевропейский референдум о том, должна ли Украина вступать в Европейский Союз. Брюссель много говорит о демократии. Так что пусть народ решает. Налогоплательщики. Граждане", — написал он.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает.Венгерский исследовательский центр Szazadveg в среду опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство населения в 11 странах ЕС, включая Францию и Германию, против ускоренного вступления Украины в сообщество, лишь в 10 странах из 27 доля сторонников евроинтеграции Киева превышает 50%.
https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2022053147.html
https://ria.ru/20250605/natsbank-2021142340.html
украина
венгрия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0c2f9cbd8a0914f9c73525ef16bf1308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, брюссель, петер сийярто, чей боуз, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Петер Сийярто, Чей Боуз, Виктор Орбан, Евросоюз
Журналист выступил с неожиданным предложением к Европе по Украине

Журналист Боуз призвал ЕС провести референдум о вступлении Украины

© AP Photo / Omar HavanaФлаг Украины и флаги ЕС
Флаг Украины и флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаг Украины и флаги ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети X призвал ЕС провести референдум по вопросу принятия Украины.
"Давайте проведем общеевропейский референдум о том, должна ли Украина вступать в Европейский Союз. Брюссель много говорит о демократии. Так что пусть народ решает. Налогоплательщики. Граждане", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Зеленский раскрыл, что Запад требует от Украины
Вчера, 16:31
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает.
Венгерский исследовательский центр Szazadveg в среду опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство населения в 11 странах ЕС, включая Францию и Германию, против ускоренного вступления Украины в сообщество, лишь в 10 странах из 27 доля сторонников евроинтеграции Киева превышает 50%.
Флаги Украины и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Нацбанк Украины оценил потери экспорта от отмены торговых льгот с ЕС
5 июня, 17:07
 
В миреУкраинаВенгрияБрюссельПетер СийяртоЧей БоузВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала