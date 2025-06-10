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В Харьковской области мужчина побил палкой сотрудника военкомата - РИА Новости, 10.06.2025
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14:28 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/ukraina-2022012945.html
В Харьковской области мужчина побил палкой сотрудника военкомата
В Харьковской области мужчина побил палкой сотрудника военкомата - РИА Новости, 10.06.2025
В Харьковской области мужчина побил палкой сотрудника военкомата
Мужчина побил палкой сотрудника военкомата и полицейского в Харьковской области на Украине, пытаясь избежать мобилизации, сообщили в областном управлении... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:28:00+03:00
2025-06-10T14:28:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Мужчина побил палкой сотрудника военкомата и полицейского в Харьковской области на Украине, пытаясь избежать мобилизации, сообщили в областном управлении полиции. "В поселке Безлюдовка Харьковского района экипаж сектора реагирования патрульной полиции остановил автомобиль. За рулем находился 48-летний местный житель, находившийся в розыске за уклонение от мобилизации. На место прибыли представители территориального центра комплектования (военкомата – ред.). Во время попытки задержать гражданина для выяснения обстоятельств, тот начал вести себя агрессивно. В разгаре конфликта он нанес удары деревянной палкой полицейскому и представителю ТЦК", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Харьковской области в Facebook*. По информации правоохранителей, жена уклониста ударила полицейского камнем по голове. Она и ее муж уже задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Им грозит до 5 лет лишения свободы. Депутат Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 4 июня заявил, что военкоматы полностью себя дискредитировали, поэтому их пора распустить, а из сотрудников создать несколько новых бригад ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, харьковская область, россия, алексей гончаренко, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Харьковская область, Россия, Алексей Гончаренко, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Харьковской области мужчина побил палкой сотрудника военкомата

На Украине мужчина побил палкой сотрудника ТЦК, пытаясь избежать мобилизации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМашина патрульной полиции Украины
Машина патрульной полиции Украины - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Машина патрульной полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Мужчина побил палкой сотрудника военкомата и полицейского в Харьковской области на Украине, пытаясь избежать мобилизации, сообщили в областном управлении полиции.
"В поселке Безлюдовка Харьковского района экипаж сектора реагирования патрульной полиции остановил автомобиль. За рулем находился 48-летний местный житель, находившийся в розыске за уклонение от мобилизации. На место прибыли представители территориального центра комплектования (военкомата – ред.). Во время попытки задержать гражданина для выяснения обстоятельств, тот начал вести себя агрессивно. В разгаре конфликта он нанес удары деревянной палкой полицейскому и представителю ТЦК", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Харьковской области в Facebook*.
По информации правоохранителей, жена уклониста ударила полицейского камнем по голове. Она и ее муж уже задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Им грозит до 5 лет лишения свободы.
Депутат Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 4 июня заявил, что военкоматы полностью себя дискредитировали, поэтому их пора распустить, а из сотрудников создать несколько новых бригад ВСУ.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреУкраинаХарьковская областьРоссияАлексей ГончаренкоДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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