https://ria.ru/20250610/ukraina-2022012945.html

В Харьковской области мужчина побил палкой сотрудника военкомата

В Харьковской области мужчина побил палкой сотрудника военкомата - РИА Новости, 10.06.2025

В Харьковской области мужчина побил палкой сотрудника военкомата

Мужчина побил палкой сотрудника военкомата и полицейского в Харьковской области на Украине, пытаясь избежать мобилизации, сообщили в областном управлении... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:28:00+03:00

2025-06-10T14:28:00+03:00

2025-06-10T14:28:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Мужчина побил палкой сотрудника военкомата и полицейского в Харьковской области на Украине, пытаясь избежать мобилизации, сообщили в областном управлении полиции. "В поселке Безлюдовка Харьковского района экипаж сектора реагирования патрульной полиции остановил автомобиль. За рулем находился 48-летний местный житель, находившийся в розыске за уклонение от мобилизации. На место прибыли представители территориального центра комплектования (военкомата – ред.). Во время попытки задержать гражданина для выяснения обстоятельств, тот начал вести себя агрессивно. В разгаре конфликта он нанес удары деревянной палкой полицейскому и представителю ТЦК", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Харьковской области в Facebook*. По информации правоохранителей, жена уклониста ударила полицейского камнем по голове. Она и ее муж уже задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Им грозит до 5 лет лишения свободы. Депутат Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 4 июня заявил, что военкоматы полностью себя дискредитировали, поэтому их пора распустить, а из сотрудников создать несколько новых бригад ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250602/ukraina-2020566328.html

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в мире, украина, харьковская область, россия, алексей гончаренко, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины