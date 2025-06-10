https://ria.ru/20250610/ukraina-2021982182.html

Украинский депутат рассказала, сколько пенсионеров живут за чертой бедности

Украинский депутат рассказала, сколько пенсионеров живут за чертой бедности - РИА Новости, 10.06.2025

Украинский депутат рассказала, сколько пенсионеров живут за чертой бедности

Депутат парламента Украины Нина Южанина в своем Telegram-канале заявила, что в стране за чертой бедности живет 36,2% пенсионеров. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:55:00+03:00

2025-06-10T12:55:00+03:00

2025-06-10T12:55:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депутат парламента Украины Нина Южанина в своем Telegram-канале заявила, что в стране за чертой бедности живет 36,2% пенсионеров. "На Украине 36,2% пенсионеров живут за чертой бедности. Три доллара США в день – новая международная черта бедности в июне 2025 года. Ее рассчитывает Всемирный банк в рамках программы международных сравнений; 3860 гривен (93 доллара – ред.) в месяц – международная черта бедности на Украине. По данным Пенсионного фонда и состоянию на 1 апреля 2025 года более 3,73 миллионов пенсионеров на Украине получают пенсию до 4 тысяч гривен (96 долларов – ред.)… "Старшему поколению – достойное пенсионное обеспечение" - цитата 2019 года из предвыборной программы действующего президента. Вряд ли старшее поколение через 6 лет это чувствует", - написала Южанина. Министр соцполитики Украины Оксана Жолнович ранее сообщала, что в текущем году прожиточный минимум в стране, к которому привязаны минимальные пенсии и минимальная зарплата, остается на уровне 2024 года - 3 028 гривен (72 доллара). Жолнович также сообщила, что порядка 1,9 миллиона человек на Украине, получающих минимальную зарплату, окажутся за чертой бедности. Украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, 16 апреля сообщал, что каждый третий пенсионер на Украине получает пенсию в размере 3340 гривен (около 80 долларов), что почти вдвое меньше средней пенсии по стране.

https://ria.ru/20250610/vsu-2021916410.html

https://ria.ru/20241021/ukraina-1979180708.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, нина южанина, всемирный банк