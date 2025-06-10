https://ria.ru/20250610/ukraina-2021909047.html

СМИ: между Украиной и Польшей вспыхнул новый конфликт

СМИ: между Украиной и Польшей вспыхнул новый конфликт - РИА Новости, 10.06.2025

СМИ: между Украиной и Польшей вспыхнул новый конфликт

Между Украиной и Польшей вспыхнул новый конфликт после того, как Варшава учредила день памяти жертв Волынской резни, пишет британская газета The Telegraph. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T00:57:00+03:00

2025-06-10T00:57:00+03:00

2025-06-10T00:57:00+03:00

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кароль навроцкий

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Между Украиной и Польшей вспыхнул новый конфликт после того, как Варшава учредила день памяти жертв Волынской резни, пишет британская газета The Telegraph.Как напомнило издание, на прошлой неделе стало известно, что польский парламент объявил 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА*"Министерство иностранных дел Украины раскритиковало этот шаг, заявив, что решение почтить память жертв "так называемого геноцида" противоречит "добрососедским отношениям между Украиной и Польшей", — говорится в материале.Издание указывает, что две страны по-прежнему спорят, следует ли считать данные убийства геноцидом. Несколько ведущих польских политиков ранее заявляли, что признание массовых убийств геноцидом является предварительным условием поддержки Польшей принятия Украины в ЕС.В прошлый вторник избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на территории Украины.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* запрещенные в РФ экстремистские организации

https://ria.ru/20250530/duda-2020084429.html

https://ria.ru/20250522/polsha-2018478853.html

https://ria.ru/20250111/reznya-1993246297.html

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в мире, украина, польша, киев, кароль навроцкий, владимир зеленский, украинская повстанческая армия, евросоюз