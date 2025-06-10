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СМИ: между Украиной и Польшей вспыхнул новый конфликт - РИА Новости, 10.06.2025
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00:57 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/ukraina-2021909047.html
СМИ: между Украиной и Польшей вспыхнул новый конфликт
СМИ: между Украиной и Польшей вспыхнул новый конфликт - РИА Новости, 10.06.2025
СМИ: между Украиной и Польшей вспыхнул новый конфликт
Между Украиной и Польшей вспыхнул новый конфликт после того, как Варшава учредила день памяти жертв Волынской резни, пишет британская газета The Telegraph. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T00:57:00+03:00
2025-06-10T00:57:00+03:00
в мире
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польша
киев
кароль навроцкий
владимир зеленский
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Между Украиной и Польшей вспыхнул новый конфликт после того, как Варшава учредила день памяти жертв Волынской резни, пишет британская газета The Telegraph.Как напомнило издание, на прошлой неделе стало известно, что польский парламент объявил 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА*"Министерство иностранных дел Украины раскритиковало этот шаг, заявив, что решение почтить память жертв "так называемого геноцида" противоречит "добрососедским отношениям между Украиной и Польшей", — говорится в материале.Издание указывает, что две страны по-прежнему спорят, следует ли считать данные убийства геноцидом. Несколько ведущих польских политиков ранее заявляли, что признание массовых убийств геноцидом является предварительным условием поддержки Польшей принятия Украины в ЕС.В прошлый вторник избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на территории Украины.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* запрещенные в РФ экстремистские организации
https://ria.ru/20250530/duda-2020084429.html
https://ria.ru/20250522/polsha-2018478853.html
https://ria.ru/20250111/reznya-1993246297.html
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в мире, украина, польша, киев, кароль навроцкий, владимир зеленский, украинская повстанческая армия, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Киев, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский, Украинская повстанческая армия, Евросоюз
СМИ: между Украиной и Польшей вспыхнул новый конфликт

Telegraph: между Украиной и Польшей вспыхнул конфликт из-за Волынской резни

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Польши и Украины в Варшаве
Люди с флагами Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Между Украиной и Польшей вспыхнул новый конфликт после того, как Варшава учредила день памяти жертв Волынской резни, пишет британская газета The Telegraph.
Как напомнило издание, на прошлой неделе стало известно, что польский парламент объявил 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА*
Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Президентском дворце в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Заявление президента Польши об Украине удивило журналиста
30 мая, 23:52
"Министерство иностранных дел Украины раскритиковало этот шаг, заявив, что решение почтить память жертв "так называемого геноцида" противоречит "добрососедским отношениям между Украиной и Польшей", — говорится в материале.
Издание указывает, что две страны по-прежнему спорят, следует ли считать данные убийства геноцидом. Несколько ведущих польских политиков ранее заявляли, что признание массовых убийств геноцидом является предварительным условием поддержки Польшей принятия Украины в ЕС.
В прошлый вторник избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на территории Украины.
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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22 мая, 15:31
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
* запрещенные в РФ экстремистские организации
Участники во время акции памяти жертв Волынской резни в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
В Польше не верят в возможность эксгумации жертв Волынской резни
11 января, 11:53
 
В миреУкраинаПольшаКиевКароль НавроцкийВладимир ЗеленскийУкраинская повстанческая армияЕвросоюз
 
 
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