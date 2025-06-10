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Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве
Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве - РИА Новости, 10.06.2025
Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве
Российские военные ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:55:00+03:00
2025-06-10T12:55:00+03:00
2025-06-10T13:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские военные ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило Минобороны."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар <...> по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве", — уточнило ведомство.Также под удары попали:Для атаки армия использовала высокоточное оружие и ударные дроны."Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в министерстве.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250610/kiev-2021923189.html
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киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве
Минобороны: ВС РФ нанесли ночью групповой удар по военным предприятиям в Киеве