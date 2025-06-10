Рейтинг@Mail.ru
Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 10.06.2025 (обновлено: 13:32 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/udar-2021982362.html
Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве
Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве - РИА Новости, 10.06.2025
Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве
Российские военные ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:55:00+03:00
2025-06-10T13:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021935020_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_1f5cd9a2348e4b63f392383e86ca2f9b.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские военные ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило Минобороны.&quot;Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар &lt;...&gt; по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве&quot;, — уточнило ведомство.Также под удары попали:Для атаки армия использовала высокоточное оружие и ударные дроны."Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в министерстве.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250610/kiev-2021923189.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021935020_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_642e09f7c8a7d68bcc3602db483abbb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве

Минобороны: ВС РФ нанесли ночью групповой удар по военным предприятиям в Киеве

© AP Photo / Efrem LukatskyДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дым над Киевом
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские военные ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило Минобороны.
«

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар <...> по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве", — уточнило ведомство.

Дым над Киевом, Украина. 10 июня 2025 года - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Киев заволокло дымом после взрывов
Вчера, 06:47
Также под удары попали:
  • пункты управления и места дислокации ВСУ;
  • сосредоточения вооружения и военной техники противника;
  • инфраструктура военных аэродромов;
  • склады боеприпасов и горючего.
Для атаки армия использовала высокоточное оружие и ударные дроны.
«
"Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в министерстве.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала