https://ria.ru/20250610/udar-2021982362.html

Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве

Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве - РИА Новости, 10.06.2025

Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве

Российские военные ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:55:00+03:00

2025-06-10T12:55:00+03:00

2025-06-10T13:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские военные ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило Минобороны."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар <...> по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве", — уточнило ведомство.Также под удары попали:Для атаки армия использовала высокоточное оружие и ударные дроны."Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в министерстве.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250610/kiev-2021923189.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина