https://ria.ru/20250610/tysjachi-2022073705.html

Многие дети мигрантов в России не учатся, заявил замглавы МВД

Многие дети мигрантов в России не учатся, заявил замглавы МВД - РИА Новости, 10.06.2025

Многие дети мигрантов в России не учатся, заявил замглавы МВД

В России больше 638 тысяч несовершеннолетних мигрантов, значительная часть из них не учится, сообщил заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:33:00+03:00

2025-06-10T17:33:00+03:00

2025-06-10T17:33:00+03:00

общество

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москва

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госдума рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В России больше 638 тысяч несовершеннолетних мигрантов, значительная часть из них не учится, сообщил заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов. "Всего в Российской Федерации находится 638 174 несовершеннолетних ребенка (мигрантов - ред.), количество их уменьшается. То, что большая часть из них не учится, я думаю, что это не соответствует действительности. Но, наверно, где-то половина точно по каким-то причинам болтается ", - сказал Зубов, отвечая на вопрос в Госдуме. Он отметил, что в Москве находится 80 282 несовершеннолетних иностранца, обучаются только 25 тысяч детей. Во вторник Госдума на заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов. Такие сведения будут включать в себя: персональные данные ребёнка и его родителей, результаты тестирования, информацию о зачислении в образовательную организацию и отчислении, информацию об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включённых в реестр контролируемых лиц.

https://ria.ru/20250603/migranty-2020705749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, москва, игорь зубов, госдума рф