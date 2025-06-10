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Многие дети мигрантов в России не учатся, заявил замглавы МВД
Многие дети мигрантов в России не учатся, заявил замглавы МВД - РИА Новости, 10.06.2025
Многие дети мигрантов в России не учатся, заявил замглавы МВД
В России больше 638 тысяч несовершеннолетних мигрантов, значительная часть из них не учится, сообщил заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:33:00+03:00
2025-06-10T17:33:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В России больше 638 тысяч несовершеннолетних мигрантов, значительная часть из них не учится, сообщил заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов. "Всего в Российской Федерации находится 638 174 несовершеннолетних ребенка (мигрантов - ред.), количество их уменьшается. То, что большая часть из них не учится, я думаю, что это не соответствует действительности. Но, наверно, где-то половина точно по каким-то причинам болтается ", - сказал Зубов, отвечая на вопрос в Госдуме. Он отметил, что в Москве находится 80 282 несовершеннолетних иностранца, обучаются только 25 тысяч детей. Во вторник Госдума на заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов. Такие сведения будут включать в себя: персональные данные ребёнка и его родителей, результаты тестирования, информацию о зачислении в образовательную организацию и отчислении, информацию об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включённых в реестр контролируемых лиц.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия, москва, игорь зубов, госдума рф
Общество, Россия, Москва, Игорь Зубов, Госдума РФ
Многие дети мигрантов в России не учатся, заявил замглавы МВД
Замглавы МВД Зубов: значительная часть детей мигрантов в России не учится