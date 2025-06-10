https://ria.ru/20250610/turtsiya-2022127762.html

Власти Антальи запросили отели на предмет вирусов у российских туристов

Власти Антальи запросили отели на предмет вирусов у российских туристов - РИА Новости, 10.06.2025

Власти Антальи запросили отели на предмет вирусов у российских туристов

Власти турецкой курортной Антальи запросили у отелей информацию на предмет наличия каких-либо вирусов у российских туристов, негативной ситуации не выявлено,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T21:25:00+03:00

2025-06-10T21:25:00+03:00

2025-06-10T21:36:00+03:00

туризм

анталья (провинция)

турция

новости - туризм

кемер

ассоциация туроператоров россии (атор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144544/58/1445445801_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_9033f05d97254ff1f642fa1731699385.jpg

АНКАРА, 10 июн – РИА Новости. Власти турецкой курортной Антальи запросили у отелей информацию на предмет наличия каких-либо вирусов у российских туристов, негативной ситуации не выявлено, туриндустрия изучает сообщения СМИ о заболеваниях россиян, массовых жалоб от них не поступало, заявили РИА Новости в столичном муниципалитете региона.Во вторник Telegram-канал SHOT написал, что на популярных турецких курортах - в Сиде, Кемере и Анталье - зафиксирован резкий всплеск необычных аллергических реакций у российских туристов: жара до 40 градусов и агрессивные солнечные лучи якобы спровоцировали у многих острый фотодерматит, против которого не помогают даже солнцезащитные кремы. Представители властей, в частности, в Анталье, Кемере и других туристических регионах Турции, ранее сообщали РИА Новости, что медучреждения не фиксировали массовых обращений по вспышке аллергии у российских туристов. Информация о массовой аллергии на солнце у россиян на турецких курортах не соответствует действительности, количество таких обращений сейчас в пределах ежегодной нормы, заявила в свою очередь Ассоциация туроператоров России (АТОР)."С нашей стороны были направлены соответствующие запросы отелям региона сразу после сообщений в СМИ. Мы не получили никакой негативной информации, речи о каком-либо массовом заражении вирусами нет. Туристическая индустрия региона также держит ситуацию на контроле, связывается с отелями, непосредственно с российскими туристами, от них тоже нет массовых жалоб", - сказали РИА Новости в муниципалитете.Турция не получала официальных обращений по сообщениям о предполагаемой вспышке вируса Коксаки среди российских туристов, заявили во вторник РИА Новости в минздраве республики.Вирус Коксаки — это энтеровирусная инфекция, которая чаще всего передается через воду, пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Вирус не является новым и регулярно регистрируется в странах с теплым климатом в летний период, включая большинство популярных туристических направлений.Чаще всего заболевают дети, особенно в возрасте до 10 лет. При этом заболевание обычно протекает в легкой форме с умеренными симптомами — такими как небольшая лихорадка, сыпь, боль в горле и общая слабость. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, особенно тщательно мыть руки и избегать контакта с зараженными в местах общего пользования.

https://ria.ru/20250610/turtsija-2021971028.html

https://ria.ru/20250602/koksaki--2020410296.html

анталья (провинция)

турция

кемер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анталья (провинция), турция, новости - туризм, кемер, ассоциация туроператоров россии (атор)