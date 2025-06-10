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Власти Антальи запросили отели на предмет вирусов у российских туристов - РИА Новости, 10.06.2025
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Туризм
 
21:25 10.06.2025 (обновлено: 21:36 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/turtsiya-2022127762.html
Власти Антальи запросили отели на предмет вирусов у российских туристов
Власти Антальи запросили отели на предмет вирусов у российских туристов - РИА Новости, 10.06.2025
Власти Антальи запросили отели на предмет вирусов у российских туристов
Власти турецкой курортной Антальи запросили у отелей информацию на предмет наличия каких-либо вирусов у российских туристов, негативной ситуации не выявлено,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T21:25:00+03:00
2025-06-10T21:36:00+03:00
туризм
анталья (провинция)
турция
новости - туризм
кемер
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АНКАРА, 10 июн – РИА Новости. Власти турецкой курортной Антальи запросили у отелей информацию на предмет наличия каких-либо вирусов у российских туристов, негативной ситуации не выявлено, туриндустрия изучает сообщения СМИ о заболеваниях россиян, массовых жалоб от них не поступало, заявили РИА Новости в столичном муниципалитете региона.Во вторник Telegram-канал SHOT написал, что на популярных турецких курортах - в Сиде, Кемере и Анталье - зафиксирован резкий всплеск необычных аллергических реакций у российских туристов: жара до 40 градусов и агрессивные солнечные лучи якобы спровоцировали у многих острый фотодерматит, против которого не помогают даже солнцезащитные кремы. Представители властей, в частности, в Анталье, Кемере и других туристических регионах Турции, ранее сообщали РИА Новости, что медучреждения не фиксировали массовых обращений по вспышке аллергии у российских туристов. Информация о массовой аллергии на солнце у россиян на турецких курортах не соответствует действительности, количество таких обращений сейчас в пределах ежегодной нормы, заявила в свою очередь Ассоциация туроператоров России (АТОР)."С нашей стороны были направлены соответствующие запросы отелям региона сразу после сообщений в СМИ. Мы не получили никакой негативной информации, речи о каком-либо массовом заражении вирусами нет. Туристическая индустрия региона также держит ситуацию на контроле, связывается с отелями, непосредственно с российскими туристами, от них тоже нет массовых жалоб", - сказали РИА Новости в муниципалитете.Турция не получала официальных обращений по сообщениям о предполагаемой вспышке вируса Коксаки среди российских туристов, заявили во вторник РИА Новости в минздраве республики.Вирус Коксаки — это энтеровирусная инфекция, которая чаще всего передается через воду, пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Вирус не является новым и регулярно регистрируется в странах с теплым климатом в летний период, включая большинство популярных туристических направлений.Чаще всего заболевают дети, особенно в возрасте до 10 лет. При этом заболевание обычно протекает в легкой форме с умеренными симптомами — такими как небольшая лихорадка, сыпь, боль в горле и общая слабость. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, особенно тщательно мыть руки и избегать контакта с зараженными в местах общего пользования.
https://ria.ru/20250610/turtsija-2021971028.html
https://ria.ru/20250602/koksaki--2020410296.html
анталья (провинция)
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анталья (провинция), турция, новости - туризм, кемер, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Анталья (провинция), Турция, Новости - Туризм, Кемер, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Власти Антальи запросили отели на предмет вирусов у российских туристов

Власти Антальи запросили отели о вирусах у россиян, заболеваний не выявлено

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПляж одного из отелей в Анталье
Пляж одного из отелей в Анталье - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Пляж одного из отелей в Анталье. Архивное фото
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АНКАРА, 10 июн – РИА Новости. Власти турецкой курортной Антальи запросили у отелей информацию на предмет наличия каких-либо вирусов у российских туристов, негативной ситуации не выявлено, туриндустрия изучает сообщения СМИ о заболеваниях россиян, массовых жалоб от них не поступало, заявили РИА Новости в столичном муниципалитете региона.
Во вторник Telegram-канал SHOT написал, что на популярных турецких курортах - в Сиде, Кемере и Анталье - зафиксирован резкий всплеск необычных аллергических реакций у российских туристов: жара до 40 градусов и агрессивные солнечные лучи якобы спровоцировали у многих острый фотодерматит, против которого не помогают даже солнцезащитные кремы. Представители властей, в частности, в Анталье, Кемере и других туристических регионах Турции, ранее сообщали РИА Новости, что медучреждения не фиксировали массовых обращений по вспышке аллергии у российских туристов. Информация о массовой аллергии на солнце у россиян на турецких курортах не соответствует действительности, количество таких обращений сейчас в пределах ежегодной нормы, заявила в свою очередь Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Пляж одного из курортов Антальи - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Минздрав Турции прокомментировали сообщения о вспышке вируса Коксаки
Вчера, 12:00
«
"С нашей стороны были направлены соответствующие запросы отелям региона сразу после сообщений в СМИ. Мы не получили никакой негативной информации, речи о каком-либо массовом заражении вирусами нет. Туристическая индустрия региона также держит ситуацию на контроле, связывается с отелями, непосредственно с российскими туристами, от них тоже нет массовых жалоб", - сказали РИА Новости в муниципалитете.
Турция не получала официальных обращений по сообщениям о предполагаемой вспышке вируса Коксаки среди российских туристов, заявили во вторник РИА Новости в минздраве республики.
Вирус Коксаки — это энтеровирусная инфекция, которая чаще всего передается через воду, пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Вирус не является новым и регулярно регистрируется в странах с теплым климатом в летний период, включая большинство популярных туристических направлений.
Чаще всего заболевают дети, особенно в возрасте до 10 лет. При этом заболевание обычно протекает в легкой форме с умеренными симптомами — такими как небольшая лихорадка, сыпь, боль в горле и общая слабость. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, особенно тщательно мыть руки и избегать контакта с зараженными в местах общего пользования.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В России не фиксировали случаев завоза вируса Коксаки
2 июня, 11:19
 
ТуризмАнталья (провинция)ТурцияНовости - ТуризмКемерАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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