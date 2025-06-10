https://ria.ru/20250610/tunberg-2022054513.html

Тунберг обвинила Израиль в незаконном похищении

Тунберг обвинила Израиль в незаконном похищении - РИА Новости, 10.06.2025

Тунберг обвинила Израиль в незаконном похищении

Депортированная Израилем авиарейсом в Париж шведская активистка Грета Тунберг заявила, что Израиль "незаконно похитил" ее вместе с соратниками в международных... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:40:00+03:00

2025-06-10T16:40:00+03:00

2025-06-10T17:09:00+03:00

в мире

израиль

париж

грета тунберг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021959522_0:126:777:563_1920x0_80_0_0_955cab81525e805de912177edf8501df.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депортированная Израилем авиарейсом в Париж шведская активистка Грета Тунберг заявила, что Израиль "незаконно похитил" ее вместе с соратниками в международных водах на пути к сектору Газа. Пресс-служба израильского МИД сообщила во вторник, что Тунберг, пытавшаяся попасть в сектор Газа на борту судна "Мадлен", готовится к вылету в Париж авиарейсом израильской авиакомпании El-Al. До этого МИД Израиля заявил, что пассажиры судна "Мадлен" прибыли в международный израильский аэропорт Бен-Гурион, где их встретили консулы из их стран. В сообщении МИД отмечалось, что некоторые активисты вскоре покинут страну, а те, кто откажется подписать документы о депортации, предстанут перед судебным органом. "Мы находились в международных водах, нас незаконно похитил Израиль, и нас доставили против нашей воли в Израиль, где мы содержались под стражей. Некоторых из нас депортировали, некоторые все еще там", - заявила Тунберг журналистам в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль", трансляцию вело агентство Рейтер. Активистка настаивает, что вместе с другими участниками акции "не сделала ничего плохого и не нарушала законы", пытаясь доставить гуманитарную помощь палестинцам. В ночь на понедельник израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором 12 пропалестинских активистов, включая Тунберг направлялись в сектор Газа в попытке прорвать морскую блокаду анклава. Судно было перенаправлено к берегам Израиля, а власти страны заявили, что пассажиры судна будут депортированы в их родные страны как можно скорее. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса. -0-

https://ria.ru/20250610/mid-2022049241.html

https://ria.ru/20250610/tramp-2021915179.html

израиль

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, париж, грета тунберг