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Тунберг обвинила Израиль в незаконном похищении - РИА Новости, 10.06.2025
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16:40 10.06.2025 (обновлено: 17:09 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/tunberg-2022054513.html
Тунберг обвинила Израиль в незаконном похищении
Тунберг обвинила Израиль в незаконном похищении - РИА Новости, 10.06.2025
Тунберг обвинила Израиль в незаконном похищении
Депортированная Израилем авиарейсом в Париж шведская активистка Грета Тунберг заявила, что Израиль "незаконно похитил" ее вместе с соратниками в международных... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:40:00+03:00
2025-06-10T17:09:00+03:00
в мире
израиль
париж
грета тунберг
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депортированная Израилем авиарейсом в Париж шведская активистка Грета Тунберг заявила, что Израиль "незаконно похитил" ее вместе с соратниками в международных водах на пути к сектору Газа. Пресс-служба израильского МИД сообщила во вторник, что Тунберг, пытавшаяся попасть в сектор Газа на борту судна "Мадлен", готовится к вылету в Париж авиарейсом израильской авиакомпании El-Al. До этого МИД Израиля заявил, что пассажиры судна "Мадлен" прибыли в международный израильский аэропорт Бен-Гурион, где их встретили консулы из их стран. В сообщении МИД отмечалось, что некоторые активисты вскоре покинут страну, а те, кто откажется подписать документы о депортации, предстанут перед судебным органом. "Мы находились в международных водах, нас незаконно похитил Израиль, и нас доставили против нашей воли в Израиль, где мы содержались под стражей. Некоторых из нас депортировали, некоторые все еще там", - заявила Тунберг журналистам в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль", трансляцию вело агентство Рейтер. Активистка настаивает, что вместе с другими участниками акции "не сделала ничего плохого и не нарушала законы", пытаясь доставить гуманитарную помощь палестинцам. В ночь на понедельник израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором 12 пропалестинских активистов, включая Тунберг направлялись в сектор Газа в попытке прорвать морскую блокаду анклава. Судно было перенаправлено к берегам Израиля, а власти страны заявили, что пассажиры судна будут депортированы в их родные страны как можно скорее. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса. -0-
https://ria.ru/20250610/mid-2022049241.html
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в мире, израиль, париж, грета тунберг
В мире, Израиль, Париж, Грета Тунберг
Тунберг обвинила Израиль в незаконном похищении

Шведская активистка Тунберг заявила, что Израиль незаконно похитил ее

© Фото : Israel Foreign MinistryШведская активистка Грета Тунберг в самолете перед депортацией из Израиля
Шведская активистка Грета Тунберг в самолете перед депортацией из Израиля - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : Israel Foreign Ministry
Шведская активистка Грета Тунберг в самолете перед депортацией из Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депортированная Израилем авиарейсом в Париж шведская активистка Грета Тунберг заявила, что Израиль "незаконно похитил" ее вместе с соратниками в международных водах на пути к сектору Газа.
Пресс-служба израильского МИД сообщила во вторник, что Тунберг, пытавшаяся попасть в сектор Газа на борту судна "Мадлен", готовится к вылету в Париж авиарейсом израильской авиакомпании El-Al. До этого МИД Израиля заявил, что пассажиры судна "Мадлен" прибыли в международный израильский аэропорт Бен-Гурион, где их встретили консулы из их стран. В сообщении МИД отмечалось, что некоторые активисты вскоре покинут страну, а те, кто откажется подписать документы о депортации, предстанут перед судебным органом.
Экоактивистка Грета Тунберг на борту судна Мадлен - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Глава МИД Израиля назвал поездку Тунберг в сектор Газа нелепым самопиаром
Вчера, 16:20
"Мы находились в международных водах, нас незаконно похитил Израиль, и нас доставили против нашей воли в Израиль, где мы содержались под стражей. Некоторых из нас депортировали, некоторые все еще там", - заявила Тунберг журналистам в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль", трансляцию вело агентство Рейтер.
Активистка настаивает, что вместе с другими участниками акции "не сделала ничего плохого и не нарушала законы", пытаясь доставить гуманитарную помощь палестинцам.
В ночь на понедельник израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором 12 пропалестинских активистов, включая Тунберг направлялись в сектор Газа в попытке прорвать морскую блокаду анклава. Судно было перенаправлено к берегам Израиля, а власти страны заявили, что пассажиры судна будут депортированы в их родные страны как можно скорее.
Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса. -0-
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Трамп дал совет Грете Тунберг
Вчера, 03:48
 
В миреИзраильПарижГрета Тунберг
 
 
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