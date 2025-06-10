https://ria.ru/20250610/tsipr-2022112421.html

Эксперты обсудили будущее строительства в России на сессии ЦИПР-2025

Эксперты обсудили будущее строительства в России на сессии ЦИПР-2025 - РИА Новости, 10.06.2025

Эксперты обсудили будущее строительства в России на сессии ЦИПР-2025

Задачи создания единого национального формата данных и обеспечения технологического суверенитета в стройотрасли, в том числе замещения иностранных технологий... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T19:26:00+03:00

2025-06-10T19:26:00+03:00

2025-06-10T19:29:00+03:00

ципр-2025

россия

технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020662467_0:128:3186:1920_1920x0_80_0_0_24a0fe9f3b990a67648ea437b9b3a5c9.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Задачи создания единого национального формата данных и обеспечения технологического суверенитета в стройотрасли, в том числе замещения иностранных технологий информационного моделирования (ТИМ) в промышленном и гражданском строительстве обсудили эксперты в рамках прошедшей в Нижнем Новгороде X конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Специальную сессию на тему "Переход от импортозамещения ИТ-инструментов к импортонезависимости ТИМ" организовала Госкорпорация "Росатом". Как отметил на сессии замглавы Минстроя России Константин Михайлик, слова которого приводятся в сообщении "Росатома", уже сегодня российские специалисты успешно проектируют многоквартирные жилые дома с помощью отечественных программных продуктов. При этом важным шагом стал переход всех регионов страны на электронную исполнительную документацию. Это позволило существенно сократить инвестиционно-строительный цикл, как итог — площадь объектов, реализованных с использованием российских ТИМ-инструментов, кратно увеличилась. Также успешно реализован проект "Доработка и внедрение комплекта ПО для ТИМ в промышленном строительстве" в составе ИЦК "Строительство", якорным заказчиком которого выступил "Росатом". Совместными усилиями госкорпорации и отечественных разработчиков ПО АО ГК "СиСофт" и АО ГК "Неолант" были реализованы пилотные проекты импортозамещения — Системы автоматизированного проектирования (САПР) и Система управления инженерными данными (СУИД). Активную работу в направлениях унификации стандартов для цифровых платформ, совершенствования нормативно-правовой базы и развития кадрового потенциала ведет Свет Федерации. Так, утвержден федеральный стандарт обязательного применения ТИМ на объектах госзаказа, совместно с Минстроем и Росстандартом разработана первая серия цифровых стандартов для крупных инфраструктурных объектов. При этом в центре внимания находится развитие человеческого капитала. Как отметил в ходе сессии первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин, результаты работы уже заметны в регионах, где активно формируются собственные центры компетенций, на базе которых специалисты обучаются работе с цифровыми инструментами. Впечатляющие результаты демонстрирует и старт программы импортозамещения ТИМ-инструментов в "Росатоме", сообщил директор по информационным и цифровым технологиям госкорпорации Евгений Абакумов. В частности, масштабный проект по разработке российских САПР и СУИД был успешно реализован благодаря слаженной работе более 200 специалистов. За полтора года им удалось сформировать детальные технические задания, что стало важным шагом к созданию собственных технологических решений. "У нас есть огромный потенциал в области реализации проектов промышленного строительства, в сферах математического моделирования, ИИ и транзакционных систем. Мы уже находимся на этапе тиражирования имеющихся решений и их развития. Сегодня необходимо сосредоточиться на масштабировании существующих решений и развитии их функционала, а не ждать дополнительных мер поддержки от государства", — подчеркнул Абакумов. В свою очередь, вице-президент по цифровизации АО "Атомстройэкспорт" Ирина Власова сообщила об активном переходе компании на импортозамещенные системы автоматизации проектирования и управления инженерными данными. Несмотря на объективное технологическое отставание, уже успешно реализованы пилотные проекты с национальными платформами и разработана собственная система управления информацией на проектах сооружения АЭС, отвечающая международным стандартам, отметила она. Директор отделения управления жизненным циклом IBS Петр Сычев подчеркнул важность создания единой экосистемы для взаимодействия всех участников проектов. Он отметил, что изолированная работа подразделений крупных организаций приводит к информационным разрывам и срывам сроков реализации проектов. Эксперт предложил создать функциональный комитет для объединения участников проекта и установления общих правил взаимодействия. Кроме того, спикер указал на недостаточный уровень автоматизации строительного процесса и отсутствие единых корпоративных норм расхода ресурсов, предложив внедрить сертификацию цифровой грамотности ИТР и создать организацию для ведения банка норм. В ходе сессии эксперты представили отечественное сквозное ТИМ-решение, объединяющее всех участников строительного процесса и внедряющего ИИ-технологии в практику работы с различными объектами. Примером послужил опыт внедрения такого ТИМ-решения в проекте производственного объекта Федерального экологического оператора (ФЭО) (входит в "Росатом"). Начальник отдела разработки и внедрения ПО компании "Осмокод" Константин Алешкин подчеркнул, что ТИМ-решения представляют собой комплексный подход, охватывающий всю информацию о строительном объекте. По итогам эксперимента была создана единая информационная среда данных по объектам и централизованный архив документации. Внедрение электронного согласования и подписания документов позволило сократить время на проверку и подписание одного комплекта исполнительной документации и актов выполненных работ в среднем в 2,5 раза. По словам эксперта, отечественное ТИМ-решение не только объединяет всех участников процесса в единой информационной среде, но и внедряет цифровые технологии, включая возможности для оптимизации процессов взаимодействия, ускорения контроля и повышения общей эффективности работы с различными типами объектов. Это не просто инструмент, это новый подход к управлению строительством, резюмировал Алешкин.

https://ria.ru/20250609/mishustin-2021837941.html

https://ria.ru/20250603/olimpiada-2020695705.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ципр-2025, россия, технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"