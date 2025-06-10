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Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 10.06.2025
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, Украина за сутки потеряла на этом направлении более 550 военнослужащих,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:00:00+03:00
2025-06-10T13:00:00+03:00
2025-06-10T13:00:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, Украина за сутки потеряла на этом направлении более 550 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровского, Новосергеевка, Красноармейск, Новопавловка, Димитров, Новоукраинка, Удачное и Муравка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили более 550 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук".
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, красноармейск, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
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Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли более 550 военных в зоне действия группировки "Центр"