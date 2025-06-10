https://ria.ru/20250610/trud-2022021368.html

Еще 400 компаний смогут повысить производительность труда в 2025 году

Еще 400 компаний смогут повысить производительность труда в 2025 году - РИА Новости, 10.06.2025

Еще 400 компаний смогут повысить производительность труда в 2025 году

Еще 400 компаний смогут поучаствовать в федеральном проекте "Производительность труда" в 2025 году, эксперты помогут бизнесменам улучшить внутрипроизводственную РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:33:00+03:00

2025-06-10T15:33:00+03:00

2025-06-10T15:33:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Еще 400 компаний смогут поучаствовать в федеральном проекте "Производительность труда" в 2025 году, эксперты помогут бизнесменам улучшить внутрипроизводственную логистику, обеспечить полную загрузку оборудования и сократить простои на производстве, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России."В 2025 году специалисты проекта „Производительность труда“ помогут повысить эффективность 1 тысячи предприятий. В этом году мы уже получили обращения от 600 организаций, еще 400 компаний могут подать заявки на платформе “Производительность.рф”. Широкая сеть центров компетенций позволит оказать поддержку предприятиям из любого региона страны", — отметил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов, его слова приводит пресс-служба.Он подчеркнул, что среди регионов в федеральный проект "Производительность труда" больше всего вовлекают Москва, Республика Татарстан, Краснодарский край, Московская область и Санкт-Петербург.С 2019 года более 6 тысяч организаций получили поддержку Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и региональных центров компетенций. Новая производственная культура помогла бизнесу развиваться с опережающими темпами, а прирост добавленной стоимости за счет реализации мероприятий нацпроекта составил 434 миллиарда рублей, отмечают в Минэкономразвития."Благодаря участию в проекте по производительности прибыль компаний в среднем увеличивается на 78 миллионов рублей. Реализация проекта позволяет на треть сократить время протекания процессов и увеличить выработку на 45%. Повысить операционную эффективность в рамках федпроекта могут обрабатывающие производства, сельхозпредприятия, строительные и транспортные компании, организации ЖКХ и сферы туризма", – заявил генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Максим Папушенко.Всего до 2030 года поддержку в повышении производительности труда получат 6 тысяч предприятий.Федеральный проект по производительности реализуется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250122/kerefov-1994799115.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , экономика, россия, бизнес, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)