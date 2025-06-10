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Еще 400 компаний смогут повысить производительность труда в 2025 году - РИА Новости, 10.06.2025
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Твой бизнес
 
15:33 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/trud-2022021368.html
Еще 400 компаний смогут повысить производительность труда в 2025 году
Еще 400 компаний смогут повысить производительность труда в 2025 году - РИА Новости, 10.06.2025
Еще 400 компаний смогут повысить производительность труда в 2025 году
Еще 400 компаний смогут поучаствовать в федеральном проекте "Производительность труда" в 2025 году, эксперты помогут бизнесменам улучшить внутрипроизводственную РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:33:00+03:00
2025-06-10T15:33:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Еще 400 компаний смогут поучаствовать в федеральном проекте "Производительность труда" в 2025 году, эксперты помогут бизнесменам улучшить внутрипроизводственную логистику, обеспечить полную загрузку оборудования и сократить простои на производстве, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России."В 2025 году специалисты проекта „Производительность труда“ помогут повысить эффективность 1 тысячи предприятий. В этом году мы уже получили обращения от 600 организаций, еще 400 компаний могут подать заявки на платформе “Производительность.рф”. Широкая сеть центров компетенций позволит оказать поддержку предприятиям из любого региона страны", — отметил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов, его слова приводит пресс-служба.Он подчеркнул, что среди регионов в федеральный проект "Производительность труда" больше всего вовлекают Москва, Республика Татарстан, Краснодарский край, Московская область и Санкт-Петербург.С 2019 года более 6 тысяч организаций получили поддержку Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и региональных центров компетенций. Новая производственная культура помогла бизнесу развиваться с опережающими темпами, а прирост добавленной стоимости за счет реализации мероприятий нацпроекта составил 434 миллиарда рублей, отмечают в Минэкономразвития."Благодаря участию в проекте по производительности прибыль компаний в среднем увеличивается на 78 миллионов рублей. Реализация проекта позволяет на треть сократить время протекания процессов и увеличить выработку на 45%. Повысить операционную эффективность в рамках федпроекта могут обрабатывающие производства, сельхозпредприятия, строительные и транспортные компании, организации ЖКХ и сферы туризма", – заявил генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Максим Папушенко.Всего до 2030 года поддержку в повышении производительности труда получат 6 тысяч предприятий.Федеральный проект по производительности реализуется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , экономика, россия, бизнес, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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Еще 400 компаний смогут повысить производительность труда в 2025 году

Участниками проекта "Производительность труда" смогут стать еще 400 компаний

© Getty Images / SeventyFourРабочие во время работы на заводе по производству мебели
Рабочие во время работы на заводе по производству мебели - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Getty Images / SeventyFour
Рабочие во время работы на заводе по производству мебели. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Еще 400 компаний смогут поучаствовать в федеральном проекте "Производительность труда" в 2025 году, эксперты помогут бизнесменам улучшить внутрипроизводственную логистику, обеспечить полную загрузку оборудования и сократить простои на производстве, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.
"В 2025 году специалисты проекта „Производительность труда“ помогут повысить эффективность 1 тысячи предприятий. В этом году мы уже получили обращения от 600 организаций, еще 400 компаний могут подать заявки на платформе “Производительность.рф”. Широкая сеть центров компетенций позволит оказать поддержку предприятиям из любого региона страны", — отметил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов, его слова приводит пресс-служба.
Заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Мурат Керефов: задача государства – создать бизнесу условия для инвестиций
22 января, 10:00
Он подчеркнул, что среди регионов в федеральный проект "Производительность труда" больше всего вовлекают Москва, Республика Татарстан, Краснодарский край, Московская область и Санкт-Петербург.
С 2019 года более 6 тысяч организаций получили поддержку Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и региональных центров компетенций. Новая производственная культура помогла бизнесу развиваться с опережающими темпами, а прирост добавленной стоимости за счет реализации мероприятий нацпроекта составил 434 миллиарда рублей, отмечают в Минэкономразвития.
"Благодаря участию в проекте по производительности прибыль компаний в среднем увеличивается на 78 миллионов рублей. Реализация проекта позволяет на треть сократить время протекания процессов и увеличить выработку на 45%. Повысить операционную эффективность в рамках федпроекта могут обрабатывающие производства, сельхозпредприятия, строительные и транспортные компании, организации ЖКХ и сферы туризма", – заявил генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Максим Папушенко.
Всего до 2030 года поддержку в повышении производительности труда получат 6 тысяч предприятий.
Федеральный проект по производительности реализуется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаЭкономикаРоссияБизнесМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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