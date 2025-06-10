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В США могут ввести наказание за сожжение флага страны, заявил Трамп - РИА Новости, 11.06.2025
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23:48 10.06.2025 (обновлено: 00:09 11.06.2025)
https://ria.ru/20250610/tramp-2022140984.html
В США могут ввести наказание за сожжение флага страны, заявил Трамп
В США могут ввести наказание за сожжение флага страны, заявил Трамп - РИА Новости, 11.06.2025
В США могут ввести наказание за сожжение флага страны, заявил Трамп
США планируют ввести тюремное наказание сроком на один год за сожжение американского флага, заявил президент США Дональд Трамп на фоне протестов и беспорядков в РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-10T23:48:00+03:00
2025-06-11T00:09:00+03:00
в мире
сша
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дональд трамп
гэвин ньюсом
пит хегсет
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США планируют ввести тюремное наказание сроком на один год за сожжение американского флага, заявил президент США Дональд Трамп на фоне протестов и беспорядков в Калифорнии из-за его миграционной политики."Люди, которые сжигают американский флаг, должны сесть в тюрьму на один год. Мы попытаемся это сделать. Мы работаем с некоторыми сенаторами (над законопроектом - ред.)", - заявил Трамп, выступая перед военными и ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина.Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в две тысячи человек. На следующий день Ньюсом потребовал у главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание национальной гвардии в Лос-Анджелесе.Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.* Признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20250610/tramp-2022115800.html
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в мире, сша, калифорния, лос-анджелес, дональд трамп, гэвин ньюсом, пит хегсет, министерство обороны сша, протесты в калифорнии
В мире, США, Калифорния, Лос-Анджелес, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Протесты в Калифорнии
В США могут ввести наказание за сожжение флага страны, заявил Трамп

Трамп: в США могут ввести наказание сроком до 1 года за сожжение флага страны

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США планируют ввести тюремное наказание сроком на один год за сожжение американского флага, заявил президент США Дональд Трамп на фоне протестов и беспорядков в Калифорнии из-за его миграционной политики.
"Люди, которые сжигают американский флаг, должны сесть в тюрьму на один год. Мы попытаемся это сделать. Мы работаем с некоторыми сенаторами (над законопроектом - ред.)", - заявил Трамп, выступая перед военными и ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Трамп рассказал, когда отзовет Нацгвардию из Калифорнии
Вчера, 19:49
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в две тысячи человек. На следующий день Ньюсом потребовал у главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание национальной гвардии в Лос-Анджелесе.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
* Признано экстремистским и запрещено в России
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Трамп готов пойти на радикальные меры для подавления протестов, пишет Axios
Вчера, 16:48
 
В миреСШАКалифорнияЛос-АнджелесДональд ТрампГэвин НьюсомПит ХегсетМинистерство обороны СШАПротесты в Калифорнии
 
 
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