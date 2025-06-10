В США могут ввести наказание за сожжение флага страны, заявил Трамп
Трамп: в США могут ввести наказание сроком до 1 года за сожжение флага страны
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США планируют ввести тюремное наказание сроком на один год за сожжение американского флага, заявил президент США Дональд Трамп на фоне протестов и беспорядков в Калифорнии из-за его миграционной политики.
"Люди, которые сжигают американский флаг, должны сесть в тюрьму на один год. Мы попытаемся это сделать. Мы работаем с некоторыми сенаторами (над законопроектом - ред.)", - заявил Трамп, выступая перед военными и ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в две тысячи человек. На следующий день Ньюсом потребовал у главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание национальной гвардии в Лос-Анджелесе.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
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