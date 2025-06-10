https://ria.ru/20250610/tramp-2022135410.html

Трамп заявил Нетаньяху, что верит в возможность сделки с Ираном, пишут СМИ

Трамп заявил Нетаньяху, что верит в возможность сделки с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2025

Трамп заявил Нетаньяху, что верит в возможность сделки с Ираном, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что верит в возможность заключения ядерной сделки... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T22:33:00+03:00

2025-06-10T22:33:00+03:00

2025-06-10T22:33:00+03:00

в мире

иран

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израиль

дональд трамп

биньямин нетаньяху

аббас аракчи

обострение отношений сша и ирана

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что верит в возможность заключения ядерной сделки с Ираном и выступает против применения военной силы в настоящее время, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных израильского и американского чиновников. Ранее Трамп сообщил, что провел в понедельник телефонный разговор с Нетаньяху, в ходе которого стороны обсудили Иран и ряд других вопросов. Трамп заявил, что США передали Ирану взвешенное и обоснованное предложение по соглашению о ядерной программе Тегерана и надеются на официальный ответ в ближайшие дни, он также проинформировал израильского премьера о своем намерении провести дополнительный раунд переговоров с Ираном в конце текущей недели. "В понедельник президент Трамп сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в телефонном разговоре, что он верит в то, что есть шанс достижения ядерной сделки с Ираном, и поэтому выступает против военных действий в настоящее время", - говорится в сообщении. Согласно данным источников Axios, Нетаньяху заявил Трампу о необходимости продемонстрировать Ирану военную угрозу. По словам израильского чиновника, главу Белого дома эти доводы не убедили. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. В то же время противоречия сторон в последнее время обострились. США потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если Вашингтон будет настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения урана. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.

https://ria.ru/20250604/putin-2020967404.html

https://ria.ru/20250610/tramp-2022125129.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, аббас аракчи, обострение отношений сша и ирана