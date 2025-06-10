https://ria.ru/20250610/tramp-2022133596.html
Трамп предупредил о возможности применения силы в случае протестов 14 июня
Трамп предупредил о возможности применения силы в случае протестов 14 июня - РИА Новости, 10.06.2025
Трамп предупредил о возможности применения силы в случае протестов 14 июня
Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности применения силы в случае акций протеста во время военного парада в честь юбилея американской армии 14... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T22:14:00+03:00
2025-06-10T22:14:00+03:00
2025-06-10T22:14:00+03:00
в мире
сша
лос-анджелес
вашингтон (штат)
дональд трамп
протесты в калифорнии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности применения силы в случае акций протеста во время военного парада в честь юбилея американской армии 14 июня. В начале мая армия США сообщила, что 14 июня проведет военный парад в Вашингтоне в честь своего 250-летия. Дата проведения парада совпадает с днем рождения Трампа, которому 14 июня исполнится 79 лет. "Те люди, которые хотят протестовать, столкнутся с очень большой силой", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Он добавил, что считает протестующих ненавидящими США людьми. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
https://ria.ru/20250609/tramp-2021699714.html
https://ria.ru/20250607/tramp-2021551077.html
сша
лос-анджелес
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_a6087e39ac29b2c0d8b7fe9dc8156cdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, лос-анджелес, вашингтон (штат), дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, США, Лос-Анджелес, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
Трамп предупредил о возможности применения силы в случае протестов 14 июня
Трамп предупредил о возможном применении силы в случае протестов во время парада
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности применения силы в случае акций протеста во время военного парада в честь юбилея американской армии 14 июня.
В начале мая армия США
сообщила, что 14 июня проведет военный парад в Вашингтоне
в честь своего 250-летия. Дата проведения парада совпадает с днем рождения Трампа
, которому 14 июня исполнится 79 лет.
"Те люди, которые хотят протестовать, столкнутся с очень большой силой", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Он добавил, что считает протестующих ненавидящими США людьми.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса
, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.