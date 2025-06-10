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Трамп предупредил о возможности применения силы в случае протестов 14 июня - РИА Новости, 10.06.2025
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22:14 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/tramp-2022133596.html
Трамп предупредил о возможности применения силы в случае протестов 14 июня
Трамп предупредил о возможности применения силы в случае протестов 14 июня - РИА Новости, 10.06.2025
Трамп предупредил о возможности применения силы в случае протестов 14 июня
Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности применения силы в случае акций протеста во время военного парада в честь юбилея американской армии 14... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T22:14:00+03:00
2025-06-10T22:14:00+03:00
в мире
сша
лос-анджелес
вашингтон (штат)
дональд трамп
протесты в калифорнии
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности применения силы в случае акций протеста во время военного парада в честь юбилея американской армии 14 июня. В начале мая армия США сообщила, что 14 июня проведет военный парад в Вашингтоне в честь своего 250-летия. Дата проведения парада совпадает с днем рождения Трампа, которому 14 июня исполнится 79 лет. "Те люди, которые хотят протестовать, столкнутся с очень большой силой", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Он добавил, что считает протестующих ненавидящими США людьми. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
https://ria.ru/20250609/tramp-2021699714.html
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лос-анджелес
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в мире, сша, лос-анджелес, вашингтон (штат), дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, США, Лос-Анджелес, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
Трамп предупредил о возможности применения силы в случае протестов 14 июня

Трамп предупредил о возможном применении силы в случае протестов во время парада

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности применения силы в случае акций протеста во время военного парада в честь юбилея американской армии 14 июня.
В начале мая армия США сообщила, что 14 июня проведет военный парад в Вашингтоне в честь своего 250-летия. Дата проведения парада совпадает с днем рождения Трампа, которому 14 июня исполнится 79 лет.
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Трамп заявил, что протестующим в Калифорнии платят за участие в акциях
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"Те люди, которые хотят протестовать, столкнутся с очень большой силой", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Он добавил, что считает протестующих ненавидящими США людьми.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
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В миреСШАЛос-АнджелесВашингтон (штат)Дональд ТрампПротесты в Калифорнии
 
 
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