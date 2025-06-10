https://ria.ru/20250610/tramp-2022125129.html

Иран стал намного агрессивнее на переговорах, заявил Трамп

Иран стал намного агрессивнее на переговорах, заявил Трамп - РИА Новости, 10.06.2025

Иран стал намного агрессивнее на переговорах, заявил Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран стал вести себя "намного агрессивнее" в ходе переговоров с США по своей ядерной программе. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T21:03:00+03:00

2025-06-10T21:03:00+03:00

2025-06-10T21:03:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

дональд трамп

аббас аракчи

обострение отношений сша и ирана

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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран стал вести себя "намного агрессивнее" в ходе переговоров с США по своей ядерной программе. "Иран ведет себя совсем иначе, чем еще несколько дней назад. Намного агрессивнее. Меня это удивляет. Это удручает, но мы собираемся опять встретиться завтра", - сказал Трамп телеканалу Fox News. Президент также отметил, что Тегеран не хочет прекращать обогащения урана, подчеркнув, что это является главным препятствием для переговоров. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. В то же время противоречия сторон в последнее время обострились. США потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если Вашингтон будет настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.

https://ria.ru/20250514/tramp-2016996355.html

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, обострение отношений сша и ирана