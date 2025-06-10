Рейтинг@Mail.ru
Иран стал намного агрессивнее на переговорах, заявил Трамп - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/tramp-2022125129.html
Иран стал намного агрессивнее на переговорах, заявил Трамп
Иран стал намного агрессивнее на переговорах, заявил Трамп - РИА Новости, 10.06.2025
Иран стал намного агрессивнее на переговорах, заявил Трамп
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран стал вести себя "намного агрессивнее" в ходе переговоров с США по своей ядерной программе. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T21:03:00+03:00
2025-06-10T21:03:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
аббас аракчи
обострение отношений сша и ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран стал вести себя "намного агрессивнее" в ходе переговоров с США по своей ядерной программе. "Иран ведет себя совсем иначе, чем еще несколько дней назад. Намного агрессивнее. Меня это удивляет. Это удручает, но мы собираемся опять встретиться завтра", - сказал Трамп телеканалу Fox News. Президент также отметил, что Тегеран не хочет прекращать обогащения урана, подчеркнув, что это является главным препятствием для переговоров. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. В то же время противоречия сторон в последнее время обострились. США потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если Вашингтон будет настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
https://ria.ru/20250514/tramp-2016996355.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Обострение отношений США и Ирана
Иран стал намного агрессивнее на переговорах, заявил Трамп

Трамп: Иран стал намного агрессивнее в переговорах с США по ядерной программе

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран стал вести себя "намного агрессивнее" в ходе переговоров с США по своей ядерной программе.
«
"Иран ведет себя совсем иначе, чем еще несколько дней назад. Намного агрессивнее. Меня это удивляет. Это удручает, но мы собираемся опять встретиться завтра", - сказал Трамп телеканалу Fox News.
Президент также отметил, что Тегеран не хочет прекращать обогащения урана, подчеркнув, что это является главным препятствием для переговоров.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
В то же время противоречия сторон в последнее время обострились. США потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если Вашингтон будет настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Трамп назвал два пути решения вопроса с ядерной программой Ирана
14 мая, 22:43
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАббас АракчиОбострение отношений США и Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала