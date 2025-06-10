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"Обвинит Москву и Киев": в США раскрыли замысел Трампа по Украине - РИА Новости, 10.06.2025
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04:28 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/tramp-2021916708.html
"Обвинит Москву и Киев": в США раскрыли замысел Трампа по Украине
"Обвинит Москву и Киев": в США раскрыли замысел Трампа по Украине - РИА Новости, 10.06.2025
"Обвинит Москву и Киев": в США раскрыли замысел Трампа по Украине
Президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине, обвинив Москву и Киев в нежелании прислушиваться к нему, пишет американский журнал Foreign... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T04:28:00+03:00
2025-06-10T04:28:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине, обвинив Москву и Киев в нежелании прислушиваться к нему, пишет американский журнал Foreign Policy."Гораздо более вероятным сценарием является тот, в котором Трамп обвинит и Москву, и Киев в отказе следовать его указаниям и откажется от активного участия в переговорах, а также прекратит поставки американского оружия Киеву", — говорится в материале.Издание указывает, что Соединенные Штаты могут и, вероятно, предоставят предложения, аналогичные предыдущей поддержке Украине только если это не будет стоить Вашингтону "слишком дорого".При этом источники издания заявили, США не будет приостанавливать доступ Киева к спутниковой разведке, имеющей важное значение для ВСУ.Ранее президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент России заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
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в мире, москва, украина, киев, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Москва, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Обвинит Москву и Киев": в США раскрыли замысел Трампа по Украине

FP: Трамп может выйти из переговоров по Украине из-за позиции Москвы и Киева

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине, обвинив Москву и Киев в нежелании прислушиваться к нему, пишет американский журнал Foreign Policy.
"Гораздо более вероятным сценарием является тот, в котором Трамп обвинит и Москву, и Киев в отказе следовать его указаниям и откажется от активного участия в переговорах, а также прекратит поставки американского оружия Киеву", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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Издание указывает, что Соединенные Штаты могут и, вероятно, предоставят предложения, аналогичные предыдущей поддержке Украине только если это не будет стоить Вашингтону "слишком дорого".
При этом источники издания заявили, США не будет приостанавливать доступ Киева к спутниковой разведке, имеющей важное значение для ВСУ.
Ранее президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент России заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
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В миреМоскваУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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