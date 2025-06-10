https://ria.ru/20250610/tramp-2021916708.html

"Обвинит Москву и Киев": в США раскрыли замысел Трампа по Украине

"Обвинит Москву и Киев": в США раскрыли замысел Трампа по Украине - РИА Новости, 10.06.2025

"Обвинит Москву и Киев": в США раскрыли замысел Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине, обвинив Москву и Киев в нежелании прислушиваться к нему, пишет американский журнал Foreign... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T04:28:00+03:00

2025-06-10T04:28:00+03:00

2025-06-10T04:28:00+03:00

в мире

москва

украина

киев

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004680729_179:0:2894:1527_1920x0_80_0_0_fa07599924790acdd2cc3a1ca60d99e6.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине, обвинив Москву и Киев в нежелании прислушиваться к нему, пишет американский журнал Foreign Policy."Гораздо более вероятным сценарием является тот, в котором Трамп обвинит и Москву, и Киев в отказе следовать его указаниям и откажется от активного участия в переговорах, а также прекратит поставки американского оружия Киеву", — говорится в материале.Издание указывает, что Соединенные Штаты могут и, вероятно, предоставят предложения, аналогичные предыдущей поддержке Украине только если это не будет стоить Вашингтону "слишком дорого".При этом источники издания заявили, США не будет приостанавливать доступ Киева к спутниковой разведке, имеющей важное значение для ВСУ.Ранее президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент России заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250610/tramp-2021910230.html

https://ria.ru/20250610/tramp-2021915179.html

москва

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, украина, киев, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины