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Трамп дал совет Грете Тунберг - РИА Новости, 10.06.2025
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03:48 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/tramp-2021915179.html
Трамп дал совет Грете Тунберг
Трамп дал совет Грете Тунберг - РИА Новости, 10.06.2025
Трамп дал совет Грете Тунберг
Президент США Дональд Трамп назвал шведскую активистку Грету Тунберг "странной и злой" и посоветовал ей пройти курсы управления гневом. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T03:48:00+03:00
2025-06-10T03:48:00+03:00
в мире
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грета тунберг
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал шведскую активистку Грету Тунберг "странной и злой" и посоветовал ей пройти курсы управления гневом. "(Тунберг - ред.) странный человек. Она молодая, злая. Я не знаю, настоящая ли это злость, в это трудно поверить, на самом деле. Но я видел, что произошло. Она, безусловно, другая. Я думаю, ей нужно пойти на курсы управления гневом. Это моя главная рекомендация для нее", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, есть ли у него послание для Тунберг. При этом он воздержался от оценки действий властей Израиля, которые, как она утверждает, захватили ее в плен вместе с другими волонтерами судна "Мадлен". "Я думаю, что у Израиля и без похищения Греты Тунберг достаточно проблем", - отметил американский лидер. Ранее агентство Рейтер передавало, что израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором находилась Тунберг, связь с судном была потеряна. МИД Израиля сообщил, что судно "Мадлен" направилось к берегам Израиля, а представитель израильского кабмина Давид Менцер заявил, что пассажиры судна будут депортированы в их родные страны как можно скорее. "Мадлен", на котором находились Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыло к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.
https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021697914.html
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в мире, израиль, сша, египет, грета тунберг, дональд трамп
В мире, Израиль, США, Египет, Грета Тунберг, Дональд Трамп
Трамп дал совет Грете Тунберг

Трамп о Грете Тунберг: она злая, ей надо пройти курсы управления гневом

© AP Photo / Rod LamkeyДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал шведскую активистку Грету Тунберг "странной и злой" и посоветовал ей пройти курсы управления гневом.
"(Тунберг - ред.) странный человек. Она молодая, злая. Я не знаю, настоящая ли это злость, в это трудно поверить, на самом деле. Но я видел, что произошло. Она, безусловно, другая. Я думаю, ей нужно пойти на курсы управления гневом. Это моя главная рекомендация для нее", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, есть ли у него послание для Тунберг.
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Вчера, 05:24
При этом он воздержался от оценки действий властей Израиля, которые, как она утверждает, захватили ее в плен вместе с другими волонтерами судна "Мадлен".
"Я думаю, что у Израиля и без похищения Греты Тунберг достаточно проблем", - отметил американский лидер.
Ранее агентство Рейтер передавало, что израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором находилась Тунберг, связь с судном была потеряна. МИД Израиля сообщил, что судно "Мадлен" направилось к берегам Израиля, а представитель израильского кабмина Давид Менцер заявил, что пассажиры судна будут депортированы в их родные страны как можно скорее.
"Мадлен", на котором находились Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыло к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.
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В миреИзраильСШАЕгипетГрета ТунбергДональд Трамп
 
 
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