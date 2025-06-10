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В Израиле рассказали, когда Трамп надеется на ответ Ирана по ядерной сделке
В Израиле рассказали, когда Трамп надеется на ответ Ирана по ядерной сделке - РИА Новости, 10.06.2025
В Израиле рассказали, когда Трамп надеется на ответ Ирана по ядерной сделке
Президент США Дональд Трамп заявил в ходе телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, что США передали Ирану взвешенное и обоснованное... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T00:35:00+03:00
2025-06-10T00:35:00+03:00
2025-06-10T00:35:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в ходе телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, что США передали Ирану взвешенное и обоснованное предложение по соглашению о ядерной программе Тегерана и надеются на официальный ответ в ближайшие дни, сообщила в понедельник канцелярия Нетаньяху. "Президент Трамп сообщил, что США передали Ирану взвешенное и обоснованное предложение и ожидают получить официальный ответ в ближайшие дни", - говорится в сообщении. По сведениям канцелярии, Трамп также проинформировал израильского премьера о своем намерении провести дополнительный раунд переговоров с Ираном в конце текущей недели. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Аббас Аракчи
В Израиле рассказали, когда Трамп надеется на ответ Ирана по ядерной сделке
Канцелярия Нетаньяху: Трамп надеется на ответ Ирана по сделке в ближайшие дни