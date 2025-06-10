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В Израиле рассказали, когда Трамп надеется на ответ Ирана по ядерной сделке - РИА Новости, 10.06.2025
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00:35 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/tramp-2021908202.html
В Израиле рассказали, когда Трамп надеется на ответ Ирана по ядерной сделке
В Израиле рассказали, когда Трамп надеется на ответ Ирана по ядерной сделке - РИА Новости, 10.06.2025
В Израиле рассказали, когда Трамп надеется на ответ Ирана по ядерной сделке
Президент США Дональд Трамп заявил в ходе телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, что США передали Ирану взвешенное и обоснованное... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T00:35:00+03:00
2025-06-10T00:35:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
аббас аракчи
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в ходе телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, что США передали Ирану взвешенное и обоснованное предложение по соглашению о ядерной программе Тегерана и надеются на официальный ответ в ближайшие дни, сообщила в понедельник канцелярия Нетаньяху. "Президент Трамп сообщил, что США передали Ирану взвешенное и обоснованное предложение и ожидают получить официальный ответ в ближайшие дни", - говорится в сообщении. По сведениям канцелярии, Трамп также проинформировал израильского премьера о своем намерении провести дополнительный раунд переговоров с Ираном в конце текущей недели. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
https://ria.ru/20250609/ssha-2021899260.html
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Аббас Аракчи
В Израиле рассказали, когда Трамп надеется на ответ Ирана по ядерной сделке

Канцелярия Нетаньяху: Трамп надеется на ответ Ирана по сделке в ближайшие дни

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в ходе телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, что США передали Ирану взвешенное и обоснованное предложение по соглашению о ядерной программе Тегерана и надеются на официальный ответ в ближайшие дни, сообщила в понедельник канцелярия Нетаньяху.
"Президент Трамп сообщил, что США передали Ирану взвешенное и обоснованное предложение и ожидают получить официальный ответ в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
СМИ раскрыли детали разговора Нетаньяху и Трампа
Вчера, 23:00
По сведениям канцелярии, Трамп также проинформировал израильского премьера о своем намерении провести дополнительный раунд переговоров с Ираном в конце текущей недели.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Трамп назвал дату нового раунда переговоров между США и Ираном
Вчера, 22:44
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуАббас Аракчи
 
 
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