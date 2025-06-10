https://ria.ru/20250610/time-2022094754.html

Time представил обложку, посвященную борьбе Трампа с мигрантами

Time представил обложку, посвященную борьбе Трампа с мигрантами - РИА Новости, 10.06.2025

Time представил обложку, посвященную борьбе Трампа с мигрантами

Журнал Time представил обложку июньского выпуска, посвященную усилиям администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T18:26:00+03:00

2025-06-10T18:26:00+03:00

2025-06-10T18:26:00+03:00

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дональд трамп

гэвин ньюсом

пит хегсет

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Журнал Time представил обложку июньского выпуска, посвященную усилиям администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами. "Новая обложка TIME: изнутри беспрецедентных усилий администрации Трампа по депортации миллионов людей", - говорится в комментарии издания, опубликованном в социальной сети Х. На обложке изображен рисунок с рукой на фоне колючей проволоки, держащей факел, напоминающий элемент статуи Свободы в Нью-Йорке, в котором горит огонь, по очертаниям схожий с головой американского лидера. По данным американских СМИ, в США уже более десяти крупных городов охвачены протестами против действий иммиграционной и таможенной полиции (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов, включая Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Атланту, Бостон, Остин и Даллас, а также Вашингтон. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. На следующий день Ньюсом потребовал у главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

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в мире, сша, лос-анджелес, калифорния, дональд трамп, гэвин ньюсом, пит хегсет, министерство обороны сша