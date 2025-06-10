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Time представил обложку, посвященную борьбе Трампа с мигрантами - РИА Новости, 10.06.2025
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18:26 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/time-2022094754.html
Time представил обложку, посвященную борьбе Трампа с мигрантами
Time представил обложку, посвященную борьбе Трампа с мигрантами - РИА Новости, 10.06.2025
Time представил обложку, посвященную борьбе Трампа с мигрантами
Журнал Time представил обложку июньского выпуска, посвященную усилиям администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:26:00+03:00
2025-06-10T18:26:00+03:00
в мире
сша
лос-анджелес
калифорния
дональд трамп
гэвин ньюсом
пит хегсет
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Журнал Time представил обложку июньского выпуска, посвященную усилиям администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами. "Новая обложка TIME: изнутри беспрецедентных усилий администрации Трампа по депортации миллионов людей", - говорится в комментарии издания, опубликованном в социальной сети Х. На обложке изображен рисунок с рукой на фоне колючей проволоки, держащей факел, напоминающий элемент статуи Свободы в Нью-Йорке, в котором горит огонь, по очертаниям схожий с головой американского лидера. По данным американских СМИ, в США уже более десяти крупных городов охвачены протестами против действий иммиграционной и таможенной полиции (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов, включая Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Атланту, Бостон, Остин и Даллас, а также Вашингтон. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. На следующий день Ньюсом потребовал у главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20250610/kalifornija-2022016685.html
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лос-анджелес
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в мире, сша, лос-анджелес, калифорния, дональд трамп, гэвин ньюсом, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Лос-Анджелес, Калифорния, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Time представил обложку, посвященную борьбе Трампа с мигрантами

Time представил обложку, посвященную борьбе Трампа с нелегальными мигрантами

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Журнал Time представил обложку июньского выпуска, посвященную усилиям администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами.
"Новая обложка TIME: изнутри беспрецедентных усилий администрации Трампа по депортации миллионов людей", - говорится в комментарии издания, опубликованном в социальной сети Х.
© TIME USA, LLC.Обложка журнала Time
Обложка журнала Time - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© TIME USA, LLC.
Обложка журнала Time
На обложке изображен рисунок с рукой на фоне колючей проволоки, держащей факел, напоминающий элемент статуи Свободы в Нью-Йорке, в котором горит огонь, по очертаниям схожий с головой американского лидера.
По данным американских СМИ, в США уже более десяти крупных городов охвачены протестами против действий иммиграционной и таможенной полиции (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов, включая Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Атланту, Бостон, Остин и Даллас, а также Вашингтон.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. На следующий день Ньюсом потребовал у главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание национальной гвардии в Лос-Анджелесе.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Протестующие в Калифорнии разграбили магазины известных брендов
Вчера, 14:40
 
В миреСШАЛос-АнджелесКалифорнияДональд ТрампГэвин НьюсомПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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