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ФСБ: террористы используют выходцев из Центральной Азии для атак в СНГ
ФСБ: террористы используют выходцев из Центральной Азии для атак в СНГ - РИА Новости, 10.06.2025
ФСБ: террористы используют выходцев из Центральной Азии для атак в СНГ
Для дестабилизации ситуации в СНГ главари международных террористических организаций (МТО) используют выходцев из Центральной Азии, воюющих на стороне киевского РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:41:00+03:00
2025-06-10T10:41:00+03:00
2025-06-10T11:02:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Для дестабилизации ситуации в СНГ главари международных террористических организаций (МТО) используют выходцев из Центральной Азии, воюющих на стороне киевского режима, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ Александр Бортников."Для дестабилизации ситуации в странах Содружества главарями МТО задействуются выходцы из стран Центральной Азии, принимающие участие в боевых действиях на стороне киевского режима", - говорится в обращении Бортникова к участникам совещания антитеррористических структур стран СНГ.
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снг, киев, центральная азия, александр бортников, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), содружество
СНГ, Киев, Центральная Азия, Александр Бортников, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Содружество
ФСБ: террористы используют выходцев из Центральной Азии для атак в СНГ
Бортников: террористы используют выходцев из Центральной Азии для атак в СНГ