https://ria.ru/20250610/terroristy-2021955866.html

ФСБ: террористы используют выходцев из Центральной Азии для атак в СНГ

ФСБ: террористы используют выходцев из Центральной Азии для атак в СНГ - РИА Новости, 10.06.2025

ФСБ: террористы используют выходцев из Центральной Азии для атак в СНГ

Для дестабилизации ситуации в СНГ главари международных террористических организаций (МТО) используют выходцев из Центральной Азии, воюющих на стороне киевского РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:41:00+03:00

2025-06-10T10:41:00+03:00

2025-06-10T11:02:00+03:00

снг

киев

центральная азия

александр бортников

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

содружество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Для дестабилизации ситуации в СНГ главари международных террористических организаций (МТО) используют выходцев из Центральной Азии, воюющих на стороне киевского режима, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ Александр Бортников."Для дестабилизации ситуации в странах Содружества главарями МТО задействуются выходцы из стран Центральной Азии, принимающие участие в боевых действиях на стороне киевского режима", - говорится в обращении Бортникова к участникам совещания антитеррористических структур стран СНГ.

https://ria.ru/20250610/terakt-2021942740.html

киев

центральная азия

россия

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снг, киев, центральная азия, александр бортников, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), содружество