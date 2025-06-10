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Захарова назвала отказ Киева забрать тела военных позором - РИА Новости, 10.06.2025
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12:49 10.06.2025 (обновлено: 13:22 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/tela-2021981459.html
Захарова назвала отказ Киева забрать тела военных позором
Захарова назвала отказ Киева забрать тела военных позором - РИА Новости, 10.06.2025
Захарова назвала отказ Киева забрать тела военных позором
Отказ Киева забрать тела погибших военных ВСУ - позор на весь мир, это показало расчеловечивание киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:49:00+03:00
2025-06-10T13:22:00+03:00
в мире
киев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отказ Киева забрать тела погибших военных ВСУ - позор на весь мир, это показало расчеловечивание киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Он же (киевский режим - ред.) еще их (тела - ред.) даже не забирает. Тогда, когда Россия собирает их тела, проводит работу по идентификации и просят, настойчиво просят забрать их для погребения. Нет такой мировой религии, нет такой мировой традиции, нет такого опыта у человечества, чтобы не забирали своих воинов. Это позор на весь мир", - сказала Захарова в рамках "Форума будущего 2050".Она отметила, что тот, кто воюет за страну и народ, должен быть с почестями предан земле. "Нет лучшего доказательства и не было за все годы, что этот режим и те, кто его спонсирует, расчеловечились", - подчеркнула глава МИД РФ.
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в мире, киев, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Вооруженные силы Украины
Захарова назвала отказ Киева забрать тела военных позором

Захарова назвала отказ Киева забрать тела военных позором на весь мир

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отказ Киева забрать тела погибших военных ВСУ - позор на весь мир, это показало расчеловечивание киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Он же (киевский режим - ред.) еще их (тела - ред.) даже не забирает. Тогда, когда Россия собирает их тела, проводит работу по идентификации и просят, настойчиво просят забрать их для погребения. Нет такой мировой религии, нет такой мировой традиции, нет такого опыта у человечества, чтобы не забирали своих воинов. Это позор на весь мир", - сказала Захарова в рамках "Форума будущего 2050".
Она отметила, что тот, кто воюет за страну и народ, должен быть с почестями предан земле. "Нет лучшего доказательства и не было за все годы, что этот режим и те, кто его спонсирует, расчеловечились", - подчеркнула глава МИД РФ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Песков рассказал о контактах с Украиной по передаче тел погибших
Вчера, 12:36
 
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