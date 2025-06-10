https://ria.ru/20250610/tela-2021981459.html

Захарова назвала отказ Киева забрать тела военных позором

Захарова назвала отказ Киева забрать тела военных позором - РИА Новости, 10.06.2025

Захарова назвала отказ Киева забрать тела военных позором

Отказ Киева забрать тела погибших военных ВСУ - позор на весь мир, это показало расчеловечивание киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:49:00+03:00

2025-06-10T12:49:00+03:00

2025-06-10T13:22:00+03:00

в мире

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отказ Киева забрать тела погибших военных ВСУ - позор на весь мир, это показало расчеловечивание киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Он же (киевский режим - ред.) еще их (тела - ред.) даже не забирает. Тогда, когда Россия собирает их тела, проводит работу по идентификации и просят, настойчиво просят забрать их для погребения. Нет такой мировой религии, нет такой мировой традиции, нет такого опыта у человечества, чтобы не забирали своих воинов. Это позор на весь мир", - сказала Захарова в рамках "Форума будущего 2050".Она отметила, что тот, кто воюет за страну и народ, должен быть с почестями предан земле. "Нет лучшего доказательства и не было за все годы, что этот режим и те, кто его спонсирует, расчеловечились", - подчеркнула глава МИД РФ.

https://ria.ru/20250610/peskov-2021978550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, вооруженные силы украины