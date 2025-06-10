Захарова назвала отказ Киева забрать тела военных позором
Захарова назвала отказ Киева забрать тела военных позором на весь мир
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отказ Киева забрать тела погибших военных ВСУ - позор на весь мир, это показало расчеловечивание киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Он же (киевский режим - ред.) еще их (тела - ред.) даже не забирает. Тогда, когда Россия собирает их тела, проводит работу по идентификации и просят, настойчиво просят забрать их для погребения. Нет такой мировой религии, нет такой мировой традиции, нет такого опыта у человечества, чтобы не забирали своих воинов. Это позор на весь мир", - сказала Захарова в рамках "Форума будущего 2050".
Она отметила, что тот, кто воюет за страну и народ, должен быть с почестями предан земле. "Нет лучшего доказательства и не было за все годы, что этот режим и те, кто его спонсирует, расчеловечились", - подчеркнула глава МИД РФ.