https://ria.ru/20250610/tehas-2022015841.html

В Техасе силовики применили светошумовые гранаты против протестующих

В Техасе силовики применили светошумовые гранаты против протестующих - РИА Новости, 10.06.2025

В Техасе силовики применили светошумовые гранаты против протестующих

Силовики в американском штате Техас применили светошумовые гранаты для разгона протеста против миграционной политики властей перед Капитолием штата в Остине,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:36:00+03:00

2025-06-10T14:36:00+03:00

2025-06-10T15:15:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Силовики в американском штате Техас применили светошумовые гранаты для разгона протеста против миграционной политики властей перед Капитолием штата в Остине, сообщило издание Daily Texan. "Правоохранители задействовали перцовый газ и светошумовые гранаты против протестующих", — указано в материале.Силовики арестовали около десяти человек.Акция проводилась в знак солидарности с протестующими в Калифорнии. Протесты в Калифорнии

https://ria.ru/20250610/ssha-2021824275.html

https://ria.ru/20250609/protesty-2021770358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, калифорния, лос-анджелес, сша, дональд трамп, гэвин ньюсом, пит хегсет, министерство обороны сша, протесты в калифорнии