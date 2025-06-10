Рейтинг@Mail.ru
В Техасе силовики применили светошумовые гранаты против протестующих - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 10.06.2025 (обновлено: 15:15 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/tehas-2022015841.html
В Техасе силовики применили светошумовые гранаты против протестующих
В Техасе силовики применили светошумовые гранаты против протестующих - РИА Новости, 10.06.2025
В Техасе силовики применили светошумовые гранаты против протестующих
Силовики в американском штате Техас применили светошумовые гранаты для разгона протеста против миграционной политики властей перед Капитолием штата в Остине,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:36:00+03:00
2025-06-10T15:15:00+03:00
в мире
калифорния
лос-анджелес
сша
дональд трамп
гэвин ньюсом
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022018469_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_ba1688925213d67dcab0bfb345f02303.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Силовики в американском штате Техас применили светошумовые гранаты для разгона протеста против миграционной политики властей перед Капитолием штата в Остине, сообщило издание Daily Texan. &quot;Правоохранители задействовали перцовый газ и светошумовые гранаты против протестующих&quot;, — указано в материале.Силовики арестовали около десяти человек.Акция проводилась в знак солидарности с протестующими в Калифорнии. Протесты в Калифорнии
https://ria.ru/20250610/ssha-2021824275.html
https://ria.ru/20250609/protesty-2021770358.html
калифорния
лос-анджелес
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022018469_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_3080710f23aa8e621839cc6c36ee1c0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калифорния, лос-анджелес, сша, дональд трамп, гэвин ньюсом, пит хегсет, министерство обороны сша, протесты в калифорнии
В мире, Калифорния, Лос-Анджелес, США, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Протесты в Калифорнии
В Техасе силовики применили светошумовые гранаты против протестующих

В Техасе силовики применили светошумовые гранаты и газ против протестующих

© Brandon BellУчастники акции протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Остине, штат Техас, США
Участники акции протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Остине, штат Техас, США - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Brandon Bell
Участники акции протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Остине, штат Техас, США
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Силовики в американском штате Техас применили светошумовые гранаты для разгона протеста против миграционной политики властей перед Капитолием штата в Остине, сообщило издание Daily Texan.
«

"Правоохранители задействовали перцовый газ и светошумовые гранаты против протестующих", — указано в материале.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
"Протесты в Калифорнии — лишь повод". Трамп задумал убить сразу двух зайцев
Вчера, 08:00
Силовики арестовали около десяти человек.
Акция проводилась в знак солидарности с протестующими в Калифорнии.

Протесты в Калифорнии

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих.
  • В город направлены войска Национальной гвардии.
  • Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
  • Губернатор Калифорнии пообещал подать в суд на Трампа.
  • В Калифорнии задержали более 80 человек.
  • Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
Разгромленный магазин во время беспорядков в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Полиция Лос-Анджелеса сообщила о мародерстве на фоне протестов
9 июня, 13:05
 
В миреКалифорнияЛос-АнджелесСШАДональд ТрампГэвин НьюсомПит ХегсетМинистерство обороны СШАПротесты в Калифорнии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала