В Техасе силовики применили светошумовые гранаты против протестующих
В Техасе силовики применили светошумовые гранаты и газ против протестующих
© Brandon BellУчастники акции протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Остине, штат Техас, США
© Brandon Bell
Участники акции протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Остине, штат Техас, США
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Силовики в американском штате Техас применили светошумовые гранаты для разгона протеста против миграционной политики властей перед Капитолием штата в Остине, сообщило издание Daily Texan.
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"Правоохранители задействовали перцовый газ и светошумовые гранаты против протестующих", — указано в материале.
Силовики арестовали около десяти человек.
Акция проводилась в знак солидарности с протестующими в Калифорнии.
Протесты в Калифорнии
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих.
- В город направлены войска Национальной гвардии.
- Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
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