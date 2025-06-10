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Российские десантники продвинулись в Сумской области
Российские десантники продвинулись в Сумской области - РИА Новости, 10.06.2025
Российские десантники продвинулись в Сумской области
Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (83 ОДШБр) расширяют буферную зону вдоль российской границы и уже продвинулись дальше... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T23:43:00+03:00
2025-06-10T23:43:00+03:00
2025-06-10T23:43:00+03:00
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КУРСКАЯ ОБЛ., 10 июн - РИА Новости. Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (83 ОДШБр) расширяют буферную зону вдоль российской границы и уже продвинулись дальше населенного пункта Беловоды Сумской области Украины, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Цыпа". "Гоним противника, забираем уже территорию Сумской области. Проводим наступательные действия. Уже ушли дальше Беловодов", - сказал разведчик. Он отметил, что 83-я бригада выполняет задачу по созданию буферной зоны на границе с Россией для того, чтобы обезопасить мирных жителей от постоянных атак украинских военных. Восемьдесят третья отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада - воинское соединение Воздушно-десантных войск. Указом президента Российской Федерации от 25 марта 2015 года бригаде присвоено почётное наименование "гвардейская". Бригада дислоцирована в Уссурийске Приморского края.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Украина, Россия, В мире
Российские десантники продвинулись в Сумской области
Российские десантники продвинулись в Сумской области и расширили буферную зону