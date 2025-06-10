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Российские десантники продвинулись в Сумской области - РИА Новости, 10.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:43 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/svo-2022140688.html
Российские десантники продвинулись в Сумской области
Российские десантники продвинулись в Сумской области - РИА Новости, 10.06.2025
Российские десантники продвинулись в Сумской области
Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (83 ОДШБр) расширяют буферную зону вдоль российской границы и уже продвинулись дальше... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T23:43:00+03:00
2025-06-10T23:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
украина
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КУРСКАЯ ОБЛ., 10 июн - РИА Новости. Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (83 ОДШБр) расширяют буферную зону вдоль российской границы и уже продвинулись дальше населенного пункта Беловоды Сумской области Украины, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Цыпа". "Гоним противника, забираем уже территорию Сумской области. Проводим наступательные действия. Уже ушли дальше Беловодов", - сказал разведчик. Он отметил, что 83-я бригада выполняет задачу по созданию буферной зоны на границе с Россией для того, чтобы обезопасить мирных жителей от постоянных атак украинских военных. Восемьдесят третья отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада - воинское соединение Воздушно-десантных войск. Указом президента Российской Федерации от 25 марта 2015 года бригаде присвоено почётное наименование "гвардейская". Бригада дислоцирована в Уссурийске Приморского края.
https://ria.ru/20250410/desantniki-2010440104.html
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безопасность, сумская область, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Украина, Россия, В мире
Российские десантники продвинулись в Сумской области

Российские десантники продвинулись в Сумской области и расширили буферную зону

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ., 10 июн - РИА Новости. Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (83 ОДШБр) расширяют буферную зону вдоль российской границы и уже продвинулись дальше населенного пункта Беловоды Сумской области Украины, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Цыпа".
"Гоним противника, забираем уже территорию Сумской области. Проводим наступательные действия. Уже ушли дальше Беловодов", - сказал разведчик.
Он отметил, что 83-я бригада выполняет задачу по созданию буферной зоны на границе с Россией для того, чтобы обезопасить мирных жителей от постоянных атак украинских военных.
Восемьдесят третья отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада - воинское соединение Воздушно-десантных войск. Указом президента Российской Федерации от 25 марта 2015 года бригаде присвоено почётное наименование "гвардейская". Бригада дислоцирована в Уссурийске Приморского края.
Уничтожение техники и живой силы ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
ВС России разбили минимум три батальона ВСУ в Сумской области
10 апреля, 12:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьУкраинаРоссияВ мире
 
 
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