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Губернатор Филимонов сообщил об эскадрильи БПЛА, названной его именем - РИА Новости, 10.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/svo-2022124301.html
Губернатор Филимонов сообщил об эскадрильи БПЛА, названной его именем
Губернатор Филимонов сообщил об эскадрильи БПЛА, названной его именем - РИА Новости, 10.06.2025
Губернатор Филимонов сообщил об эскадрильи БПЛА, названной его именем
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции действует эскадрилья операторов беспилотников,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T20:55:00+03:00
2025-06-10T20:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
вологодская область
россия
георгий филимонов
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции действует эскадрилья операторов беспилотников, которой присвоено его имя. "По желанию самих ребят (военнослужащих в зоне спецоперации - ред.), это разведка 347-го полка, была создана эскадрилья Филимонова – они ее так назвали и придумали логотип. Это эскадрилья беспилотников - то есть операторов FPV-дронов и других беспилотных летательных аппаратов, которые громят врага на фронте", – сказал он в эфире телеканала "Россия-24". Как отметил губернатор Вологодской области, создание именной эскадрильи стало выражением благодарности военнослужащих за ту помощь, которую оказывает регион участникам спецоперации вне зависимости от их воинских званий и места рождения. По словам Филимонова, военнослужащие не только из Вологодской области, но и из других регионов России нередко напрямую обращаются к нему за поддержкой в приобретении техники и оборудования, необходимого в зоне спецоперации. "Я всегда иду навстречу", – признался он.
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безопасность, технологии, вологодская область, россия, георгий филимонов, общество
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Вологодская область, Россия, Георгий Филимонов, Общество
Губернатор Филимонов сообщил об эскадрильи БПЛА, названной его именем

Губернатор Филимонов сообщил об эскадрильи БПЛА, названной в его честь

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов, губернатор Вологодской области
Георгий Филимонов, губернатор Вологодской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
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Георгий Филимонов, губернатор Вологодской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции действует эскадрилья операторов беспилотников, которой присвоено его имя.
"По желанию самих ребят (военнослужащих в зоне спецоперации - ред.), это разведка 347-го полка, была создана эскадрилья Филимонова – они ее так назвали и придумали логотип. Это эскадрилья беспилотников - то есть операторов FPV-дронов и других беспилотных летательных аппаратов, которые громят врага на фронте", – сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Как отметил губернатор Вологодской области, создание именной эскадрильи стало выражением благодарности военнослужащих за ту помощь, которую оказывает регион участникам спецоперации вне зависимости от их воинских званий и места рождения.
По словам Филимонова, военнослужащие не только из Вологодской области, но и из других регионов России нередко напрямую обращаются к нему за поддержкой в приобретении техники и оборудования, необходимого в зоне спецоперации.
"Я всегда иду навстречу", – признался он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииВологодская областьРоссияГеоргий ФилимоновОбщество
 
 
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