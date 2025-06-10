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Губернатор Филимонов сообщил об эскадрильи БПЛА, названной его именем
Губернатор Филимонов сообщил об эскадрильи БПЛА, названной его именем - РИА Новости, 10.06.2025
Губернатор Филимонов сообщил об эскадрильи БПЛА, названной его именем
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции действует эскадрилья операторов беспилотников,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T20:55:00+03:00
2025-06-10T20:55:00+03:00
2025-06-10T20:55:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции действует эскадрилья операторов беспилотников, которой присвоено его имя. "По желанию самих ребят (военнослужащих в зоне спецоперации - ред.), это разведка 347-го полка, была создана эскадрилья Филимонова – они ее так назвали и придумали логотип. Это эскадрилья беспилотников - то есть операторов FPV-дронов и других беспилотных летательных аппаратов, которые громят врага на фронте", – сказал он в эфире телеканала "Россия-24". Как отметил губернатор Вологодской области, создание именной эскадрильи стало выражением благодарности военнослужащих за ту помощь, которую оказывает регион участникам спецоперации вне зависимости от их воинских званий и места рождения. По словам Филимонова, военнослужащие не только из Вологодской области, но и из других регионов России нередко напрямую обращаются к нему за поддержкой в приобретении техники и оборудования, необходимого в зоне спецоперации. "Я всегда иду навстречу", – признался он.
https://ria.ru/20250601/pomosch-2020293957.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Вологодская область, Россия, Георгий Филимонов, Общество
Губернатор Филимонов сообщил об эскадрильи БПЛА, названной его именем
Губернатор Филимонов сообщил об эскадрильи БПЛА, названной в его честь