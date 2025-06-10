https://ria.ru/20250610/svo-2022124301.html

Губернатор Филимонов сообщил об эскадрильи БПЛА, названной его именем

Губернатор Филимонов сообщил об эскадрильи БПЛА, названной его именем - РИА Новости, 10.06.2025

Губернатор Филимонов сообщил об эскадрильи БПЛА, названной его именем

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции действует эскадрилья операторов беспилотников,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T20:55:00+03:00

2025-06-10T20:55:00+03:00

2025-06-10T20:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

вологодская область

россия

георгий филимонов

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции действует эскадрилья операторов беспилотников, которой присвоено его имя. "По желанию самих ребят (военнослужащих в зоне спецоперации - ред.), это разведка 347-го полка, была создана эскадрилья Филимонова – они ее так назвали и придумали логотип. Это эскадрилья беспилотников - то есть операторов FPV-дронов и других беспилотных летательных аппаратов, которые громят врага на фронте", – сказал он в эфире телеканала "Россия-24". Как отметил губернатор Вологодской области, создание именной эскадрильи стало выражением благодарности военнослужащих за ту помощь, которую оказывает регион участникам спецоперации вне зависимости от их воинских званий и места рождения. По словам Филимонова, военнослужащие не только из Вологодской области, но и из других регионов России нередко напрямую обращаются к нему за поддержкой в приобретении техники и оборудования, необходимого в зоне спецоперации. "Я всегда иду навстречу", – признался он.

https://ria.ru/20250601/pomosch-2020293957.html

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безопасность, технологии, вологодская область, россия, георгий филимонов, общество